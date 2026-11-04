Gerentes de servicios sociales pedirán a los presidentes autonómicos que no «hagan caja» con la dependencia

La transformación del patrimonio en rentas vitalicias son fórmulas muy utilizadas por las personas mayores debido sus bonificaciones fiscales para mayores de 65 años. ANGEL MANSO

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales enviará a finales de esta semana una carta a los presidentes de todas las comunidades para exigirles que no «hagan caja» con la financiación de la dependencia y que reflejen en sus presupuestos para el 2027 los incrementos en los fondos estatales asignados. «Transcurridos ya cuatro meses de incrementos en la financiación que ya se han ingresado en las arcas autonómicas, no observamos que se estén produciendo todos los cambios que serían esperables para las personas dependientes», aseguran.

Tras la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que aprobó en julio el Congreso, la Xunta recibirá 270 millones de euros adicionales para financiar el sistema, modificando las cuantías establecidas para el nivel mínimo garantizado de las personas atendidas por sus servicios sociales, de los cuales 90,2 millones llegarían este 2026 y 180,6 lo harían a lo largo del próximo año. Desde la asociación, afirman que «este escenario expansivo y asegurado» en los fondos debe contribuir a la mejora de la cobertura e intensidad de las atenciones, la reducción de los tiempos de tramitación y la erradicación de las listas de espera en las comunidades.

En la carta, la asociación adjunta una estimación de la financiación total que percibirá en el 2026 cada comunidad y una proyección de los fondos esperables para el 2027, de modo que esperan que los presupuestos de cada territorio en el próximo ejercicio contengan unas previsiones de gasto que al menos igualasen la financiación estatal en la aportación autonómica detraído el copago.

En el caso de Galicia, sus cuentas específicas para la dependencia del 2027 superan el mínimo que pide la asociación y duplican los 473 millones de aportación autonómica que se solicitaban. Son mil millones los destinados en el presupuesto de la Consellería de Política Social para este fin.

Los gerentes de servicios sociales piden adoptar medidas urgentes con un impacto real directo en las personas dependientes: incrementos de las cuantías en las prestaciones, mejoras en conciertos y contratos públicos de servicios que redundarán en la mejora de la situación laboral de las trabajadoras de estos servicios, incremento en las intensidades y cobertura de los servicios y la reducción drástica de tiempos de gestión y listas de espera incorporando más personal público a la valoración y seguimiento de las personas dependientes.

Los presidentes autonómicos recibirán las cartas al finalizar el XXXIII Congreso de los premios anuales a entidades y personas destacadas en materia de servicios sociales y/o de política social. En esta edición, se centrará en reflexionar y celebrar el 20.º aniversario de la ley que creó el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y se abordarán las nuevas oportunidades y desafíos en una nueva etapa que se inicia con la aprobación de la nueva Ley de Discapacidad y Dependencia y el incremento de financiación por parte del Gobierno.