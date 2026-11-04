Las balizas V16 se activan 150 veces de media cada día en Galicia

Imagen de una baliza luminosa colocada en el techo de un coche. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Las balizas V16 registraron un total de 4.653 activaciones en octubre en Galicia, lo que supone una media de 150 activaciones diarias. Así lo indica un análisis realizado por Netun Solutions a partir de los datos publicados en el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico (NAP-DGT). La gallega fue la quinta comunidad con más incidencias.

En España se registraron 62.227 activaciones durante el mes de octubre, lo que supone una media de 2.007 incidencias diarias. Andalucía concentró el mayor número de activaciones durante el mes pasado, con 11.953 incidencias, el 19,2% del total nacional. A continuación se situaron Cataluña, con 8.171; la Comunidad de Madrid, con 7.347; la Comunitat Valenciana, con 6.734; y Galicia, en el quinto puesto, con sus más de 4.600.

En términos de evolución mensual, las 62.227 activaciones registradas en octubre representan un descenso del 3,5 % respecto a las 64.488 contabilizadas en septiembre. Asimismo, la media diaria de incidencias disminuyó un 6,6 %.

Los viernes fueron los días con mayor actividad, con una media de 2.425 incidencias diarias en el país, un 64,2 % más que los domingos, cuando se contabilizaron una media de 1.477 activaciones. De hecho, los cinco viernes del mes superaron la media diaria general.