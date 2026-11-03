La temporada de incendios se cierra con la cuarta cifra más baja de hectáreas quemadas de la última década

Xoán Rey | EFE

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha avanzado este martes en el Parlamento gallego que los incendios forestales quemaron entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año un total de 5.318,9 hectáreas, lo que supone la cuarta cifra más baja de la última década. Un balance que se sitúa muy por debajo de las 120.000 arrasadas en el 2025, cuando Galicia sufrió una devastadora ola de fuegos, y también del resultado final de los ejercicios del 2017 y del 2022, que también tuvieron a las llamas como protagonistas y en los que, respectivamente, se calcinaron 62.096 y 51.642 hectáreas. Tal y como explicó la conselleira, la superficie quemada en este 2026 ha sido superior a la del 2018 (2.599), 2024 (2.644) y 2021 (4.403).

En su comparecencia en la Cámara autonómica, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó que en el 2026 hubo «menos incendios», «menos superficie» quemada y «unha resposta máis rápida que o ano pasado», un balance, dijo, que debe alejar a Galicia «do triunfalismo e da autocomplacencia».

Del total de superficie calcinada en el 2026, unas 3.100 hectáreas son arboladas y el resto de monte raso. Tan solo hubo dos grandes incendios forestales (de más de 500 hectáreas), que fueron los de Ponteareas (886 hectáreas en abril) y Calvos de Randín (520 hectáreas en septiembre). Según el balance presentado por la responsable de la política forestal en la Xunta, en el 2025 hubo 1.470 incendios, mientras que este año bajaron a 1.227, lo que representa un descenso del 16 %. La superficie arrasada disminuyó un 95,6% frente al año anterior. La activación de la Situación 2, con peligro para casas, se produjo en siete ocasiones en el 2026, 98 menos que las 105 de 2025.

La diputada nacionalista Monteserrat Valcárcel ha pedido a la conselleira que «ter un verano con menos lumes cunha política que funcione», y ha advertido de que lo que cambia de un año a otro es el tiempo, no el Pladiga. La portavoz del grupo que lidera la oposición ha insistido en que «a sorte non é unha política pública» y asegurado que Galicia no está mejor preparada para afrontar la temporada del 2027.

Por su parte, Carmen Rodríguez Dacosta, del PSdeG, ha vuelto a lamentar que su grupo tenga que hacer un acto de fe para valorar el Pladiga, «porque faltan os informes cos datos estatísticos e o impacto das medidas correctoras».