Rueda afirma que si no hay responsabilidades por el accidente de Urda ahora, se exigirán «co voto nas eleccións»
GALICIA
El presidente dice que Sánchez va a utilizar a Puente «como escudo» y si decide que lo tiene que dejar caer, «o deixará»03 nov 2026 . Actualizado a las 12:26 h.
«O momento de pedir responsabilidades, á parte de agora por suposto, vai ser co voto nas eleccións do 29. Estamos a un mes tamén de esixir decisións definitivas se é que antes non toman» ha dicho el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este martes, en respuesta a las preguntas de la prensa sobre la próxima comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la catástrofe ferroviaria de Urda, en la que murieron 69 personas.
Rueda ha considerado «moi difícil» que Puente pueda seguir en el Gobierno, pero se ha mostrado seguro de que «nestes momentos, a menos dun mes da campaña electoral, o presidente do Goberno [Pedro Sánchez] vaino utilizar como como escudo no sentido amplo da palabra, e se decide que o ten que deixar caer, o deixará».
El presidente ha insistido en que lo primero que debe hacer el ministro es dar explicaciones porque «ata o de agora non houbo explicacións, houbo sinalamento de persoas», con el fin de «facernos crer que todo responde a a fallos persoais» y que «non houbo absolutamente ningún problema respecto á prevención ou das infraestruturas». Añadió que espera que el ministro «teña reflexionado durante estes días e que, aparte de victimizarse, que foi o que fixo o outro día -parece que non ten en conta cales son as verdadeiras vítimas-, veña con explicacións». Después deben darse las responsabilidades, porque «o que non pode é pensar que non pasa nada», y recordó que Puente, tras el accidente de Adamuz, mantuvo una actitud de la que se deduce que «debeu pensar que non tiña ningunha responsabilidade e que case que non era o seu problema. Agardo que agora non sexa así».