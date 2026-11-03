Mateo y Sofía se consolidan como los nombres de recién nacidos más elegidos en Galicia en los últimos diez años

Un recién nacido en el Hospital de O Salnés MONICA IRAGO

Incombustibles. Así se muestran los nombres de Mateo y Sofía a la hora de ser elegidos por los padres gallegos para dar nombre a sus recién nacidos. Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) hechos públicos este martes, estos volvieron a ser los nombres más escogidos para los niños que vinieron al mundo en Galicia durante el 2025.

Echando la vista atrás, en concreto a los últimos diez años, Sofía ha sido el nombre de niña más utilizado para las recién nacidas en ocho de ellos. Solo Noa lo desbancó temporalmente al segundo lugar en el 2022 y en el 2023. Mateo fue el campeón en siete de diez, cediendo el liderato a Martín en los años 2022, 2017 y 2016.

Ciñéndose a los últimos datos, los del 2025, el podio femenino no cambia y sigue compuesto por Sofía (así se llamó el 2,7 % de las nacidas el año pasado), Vega (1,8 %) y Noa y Olivia (empatadas con un 1,7 % y 116 niñas bautizadas así), mientras que en el masculino se mantienen Mateo (3 %) y Martín (2,6 %), pero en el tercer lugar Hugo (2,1 %) sustituye a Leo.

La lista de diez nombres más utilizados para niños se completa con Lucas (1,8 % y 127 niños), Leo (1,8 % y 123 bebés), un tradicional Manuel que recupera posiciones (1,8 % y 122 recién nacidos), el italiano Enzo (1,7 %), el gallego Roi (1,6 % y 113), Luca (1,6 % y 109 nombres) y Gael (1,6 % y 109 registros). El top diez para niña incluye los nombres de Martina (1,6 %), Mía (1,4 %), Valeria (1,3 %), Lara (1,2 % y 83 bebés), Lía (1,2 % y 81 niños) y Julia (1,2 % y 80 anotadas).

Según la Xunta de Galicia, también se han actualizado los datos a 1 de enero del 2025 de los nombres más frecuentes entre la población total de la comunidad. Son, por orden, Manuel, María Carmen, José, María y José Manuel. En el caso de los apellidos, los más habituales son Rodríguez, Fernández, González, López y García.