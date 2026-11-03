Mari Carmen Liñares: «Dicir que un mestre traballa cinco horas é como pensar que un atleta traballa o que lle leva correr un maratón»
SANTIAGO / LA VOZ
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Directora do colexio Agro do Muíño do Ames, quixo ser profesora desde nena; o centro é un exemplo de bo ambiente e convivencia04 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Dende hai dez anos dirixe o colexio Agro do Muíño de Ames, a aldea gala da natalidade en Galicia. María Carmen Liñares (A Baña, 1968) fíxose profesora por un dos seus mestres da infancia, cando