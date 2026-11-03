Mari Carmen Liñares: «Dicir que un mestre traballa cinco horas é como pensar que un atleta traballa o que lle leva correr un maratón»

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Mari Carmen Liñares leva dez anos como directora deste colexio de Ames, no que ata os corredores animan a aprender e xogar
Mari Carmen Liñares leva dez anos como directora deste colexio de Ames, no que ata os corredores animan a aprender e xogar PACO RODRÍGUEZ

Directora do colexio Agro do Muíño do Ames, quixo ser profesora desde nena; o centro é un exemplo de bo ambiente e convivencia

04 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Dende hai dez anos dirixe o colexio Agro do Muíño de Ames, a aldea gala da natalidade en Galicia. María Carmen Liñares (A Baña, 1968) fíxose profesora por un dos seus mestres da infancia, cando

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