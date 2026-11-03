Manuel Ángel Alonso, director de la zona norte de Telefónica: «La ciberseguridad ya no es únicamente una cuestión tecnológica, sino económica, social y de confianza»

Manuel Ángel Alonso, director de la zona norte de Telefónica

Manuel Ángel Alonso (Vigo, 1972) es director de la zona norte de Telefónica. Desde su posición, el ingeniero analiza el importante papel del encuentro Ciber.gal, que arranca hoy en Santiago de Compostela con un programa de tres días que tiene como objetivo colocar la ciberseguridad en el epicentro de un debate que no solo atañe a administraciones, empresas, universidades, sino a cada ciudadano que utiliza a diario un teléfono inteligente.

—¿Qué papel e importancia cree que tiene el encuentro Ciber.gal?

—Ciber.gal se ha consolidado como el principal punto de encuentro del ecosistema gallego de ciberseguridad. Su valor radica en que reúne en un mismo espacio a administraciones públicas, empresas, universidades, centros tecnológicos, centros educativos, profesionales y ciudadanía para compartir conocimiento y afrontar conjuntamente los retos de la seguridad digital. Además, responde a una necesidad cada vez más importante: la ciberseguridad ya no es únicamente una cuestión tecnológica, sino una cuestión económica, social y de confianza. Galicia ha impulsado, a través del Nodo Ciber.gal, un modelo de colaboración público-privada que fomenta el talento, la formación, la innovación, la concienciación y la colaboración en todo el territorio y con otras comunidades. En Telefónica nos comprometemos a ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales y creemos que una adecuada estrategia de ciberseguridad forma parte de la soberanía tecnológica de Europa. Estamos comprometidos con el objetivo de tener la red y los productos de ciberseguridad más innovadores, y creemos que foros como este son fundamentales porque permiten compartir experiencias reales, anticipar riesgos y acelerar la adopción de mejores prácticas de seguridad entre organizaciones de todos los tamaños.

—¿Qué significa para los expertos y para el público en general?

—Para los profesionales, Ciber.gal es una oportunidad para conocer de primera mano las tendencias que están definiendo el futuro de la ciberseguridad, como la aplicación de la directiva NIS2, la inteligencia artificial (IA), la identidad digital, la soberanía tecnológica o los desafíos asociados a la computación cuántica. Son precisamente algunos de los temas destacados en la edición de este año. Para la ciudadanía, tiene un valor igualmente relevante porque acerca la ciberseguridad a la vida diaria. Hoy todos somos usuarios digitales: utilizamos servicios bancarios, sanitarios, educativos o administrativos a través de internet. La seguridad digital ya forma parte de nuestra vida cotidiana, sea cual sea nuestra edad. Uno de los grandes aciertos de Ciber.gal es precisamente combinar contenidos especializados con actividades divulgativas dirigidas a estudiantes, familias y ciudadanos, contribuyendo a crear una verdadera cultura de ciberseguridad que permita fortalecer la ciberseguridad en el territorio.

—¿Cuáles son los retos actuales de la ciberseguridad?

—Vivimos un momento especialmente complejo porque las amenazas evolucionan más rápido que nunca. Podríamos decir que hay cuatro grandes retos actualmente. Por un lado, el impacto de la inteligencia artificial. La IA ofrece enormes capacidades de protección, pero también permite a los ciberdelincuentes automatizar ataques, generar campañas de phishing más sofisticadas y reducir los tiempos de explotación de vulnerabilidades. Es importante esta doble dimensión de oportunidad y riesgo. El segundo reto es la protección de las cadenas de suministro digitales. Las organizaciones ya no dependen únicamente de su propia seguridad, sino también de la de sus proveedores tecnológicos, socios y servicios en la nube. Las directivas europeas como la NIS2 ponen un especial foco en este aspecto. El tercero es la ciberresiliencia. No basta con prevenir ataques; es imprescindible ser capaces de detectarlos rápidamente, responder de forma eficaz y recuperar la actividad minimizando el impacto. Reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta mediante una estrecha colaboración público-privada es imprescindible en los tiempos actuales. Y por último, la soberanía digital, cobrando cada vez más importancia garantizar la capacidad de proteger datos, infraestructuras esenciales y servicios estratégicos, manteniendo la autonomía necesaria para operar con seguridad y resiliencia. Precisamente por ello, iniciativas como la identidad digital europea, los nuevos marcos regulatorios europeos o el impulso a capacidades tecnológicas propias ocupan un lugar destacado en foros como Ciber.gal, donde la soberanía tecnológica y la confianza digital forman parte del debate sobre el futuro de la ciberseguridad.

—¿En qué situación se encuentra Galicia en preparación ante ataques cibernéticos?

—Galicia parte de una posición sólida y ha realizado una apuesta sostenida por la ciberseguridad durante los últimos años. La Xunta, a través de la Amtega, ha desarrollado planes directores específicos, ha impulsado el centro de respuesta ante incidentes Csirt.gal y ha promovido la creación del Nodo Ciber.gal como estructura de cooperación entre administraciones, empresas y sociedad. Además, la Estrategia Galicia Digital 2030 identifica la ciberseguridad como una tecnología prioritaria para garantizar la protección de los servicios públicos, los datos y los procesos de transformación digital. No obstante, la preparación frente a las amenazas es un proceso continuo. La superficie de exposición crece al ritmo de la digitalización y exige seguir invirtiendo en talento, capacidades tecnológicas, formación y colaboración entre todos los actores del ecosistema. Galicia ha demostrado visión estratégica y hoy dispone de una base muy relevante sobre la que seguir construyendo.

—¿En qué deben centrarse las administraciones, las empresas y los ciudadanos para garantizar que utilizan las nuevas tecnologías de manera segura?

—Aunque cada colectivo tiene responsabilidades diferentes, existe un denominador común: la ciberseguridad debe abordarse como una cuestión de personas, procesos y tecnología. Las administraciones públicas deben continuar avanzando en modelos de ciberresiliencia, en el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), en la monitorización continua y en la colaboración entre organismos y entre comunidades. Las empresas deben incorporar la ciberseguridad a la estrategia de negocio, no considerarla un asunto exclusivamente técnico. La gestión de riesgos, la protección de la cadena de suministro, la formación de los empleados y la adaptación a las normativas europeas como NIS2 y Cyber Resilience Act, son elementos clave para aumentar las barreras de protección del mundo empresarial. Los ciudadanos deben reforzar hábitos básicos de seguridad digital: utilizar contraseñas robustas, activar la autenticación multifactor, mantener dispositivos actualizados, desconfiar de mensajes sospechosos y proteger su identidad digital, medidas esenciales para reducir significativamente el riesgo. En definitiva, la tecnología seguirá evolucionando, pero la confianza digital dependerá de nuestra capacidad para utilizarla de forma responsable, segura y colaborativa.