Federico Juste, jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto del Ciberespacio: «La ciberdelincuencia mueve más dinero que el tráfico de armas»

El general de División Federico Juste de Santa Ana, Jefe del Estado Mayor del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), que participó esta semana en la conferencia «Las Guerras en la Era Digital. El Ciberespacio, nuevo campo de batalla», promovida por la Subdelegación de Defensa de Lugo y organizada por la UNED Óscar Cela

Federico Juste de Santa Ana (Sevilla, 1966) manda sobre un departamento radicalmente distinto al resto. Su jurisdicción es el ciberespacio, ni más ni menos. Es, desde hace tres años, segundo comandante y jefe de Estado