Federico Juste, jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto del Ciberespacio: «La ciberdelincuencia mueve más dinero que el tráfico de armas»
LUGO / LA VOZ
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«La seguridad total en el ciberespacio es imposible de alcanzar», advierte08 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Federico Juste de Santa Ana (Sevilla, 1966) manda sobre un departamento radicalmente distinto al resto. Su jurisdicción es el ciberespacio, ni más ni menos. Es, desde hace tres años, segundo comandante y jefe de Estado