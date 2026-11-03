El Consejo de Ministros aprueba el real decreto que limita a 17 horas las guardias de los médicos residentes

Foto de archivo del acto de recepción a los residentes en el HULA ALBERTO LÓPEZ

El Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula las condiciones laborales y retributivas de los residentes en ciencias de la salud. La norma establece que la jornada semanal de estos profesionales sanitarios no puede superar de media las 35 horas semanales y los centros sanitarios deben comunicar el horario con al menos dos meses de antelación. Los especialistas en formación deberán descansar un mínimo de 12 horas continuadas entre jornadas y 24 ininterrumpidas a la semana. Este período de asueto debe ser «obligatorio, efectivo, irrenunciable y no recuperable».

Las guardias no podrán superar las 17 horas, por lo que si el residente la realiza después de una jornada ordinaria (7 horas) solo podrá hacer diez. Después deberán pasar al menos 12 horas hasta la próxima jornada. Con carácter general podrán hacerse hasta cuatro guardias al mes y de forma excepcional podrá añadirse una más. Con el consentimiento expreso del médico en formación podrán ampliarse hasta un máximo de siete.

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En todo caso la suma de jornada ordinaria y guardias no puede superar las 45 horas semanales de promedio trimestral.

En cuanto a las mejoras retributivas, desde el Ministerio de Sanidad explican que estos profesionales cobrarán un complemento de formación calculado sobre el sueldo base, que deberá equivaler el primer año al 18 % de este salario, al 28 % en el segundo, al 38 % en el tercero y al 48 % en el cuarto.

La Asociación MIR España rechaza este real decreto y solicitará a los partidos políticos su derogación. Aseguran que se ha hecho sin consenso y a las puertas de unas elecciones generales. Además, la norma no tiene el respaldo ni de los sindicatos médicos ni de las comunidades. Aunque el colectivo admite que introduce mejoras en la limitación de las jornadas, los descansos obligatorios y el registro horario, no ha habido avances en las reclamaciones en materia retributiva.