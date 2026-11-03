El Gobierno obliga a las ciudades a que empiecen a multar a los coches contaminantes en las zonas de bajas emisiones
REDACCIÓN / LA VOZ
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Transición Ecológica aprueba un cambio normativo para que los perímetros fijados de forma estética, sin sanciones, se apliquen de forma efectiva03 nov 2026 . Actualizado a las 17:33 h.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación del real decreto que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE) y que obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a multar a