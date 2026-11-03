La asociación que propició el dictamen de Bruselas sobre la AP-9 pide a Pedro Sánchez que anuncie la liberación de la autopista antes de las elecciones

Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, en un paso elevado de la AP-9 en Vigo M.MORALEJO

La asociación de consumidores viguesa En-Colectivo ha remitido sendas cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, para exigirles una posición «pública, expresa y documentada» antes del día 26 (a tres días de las elecciones generales) sobre las medidas que prevé adoptar el Ejecutivo para cumplir el dictamen motivado de la Comisión Europea de julio del 2025 sobre la AP-9.

El pronunciamiento de Bruselas concluyó que las ampliaciones de las concesiones de la AP-9 y también de la asturleonesa AP-66 vulneraron la normativa europea de contratación pública al constituir modificaciones sustanciales del contrato de la concesión del vial que debieron someterse a licitación competitiva y posibilitar que se ofreciesen mejores condicioones que las que venía aplicando la concesionaria Audasa. Pese a que el Gobierno central envió una respuesta a la Comisión Europea en septiembre de 2025, transcurridos ya 15 meses, En-Colectivo destaca que «los ciudadanos y las empresas de Galicia y Asturias siguen sin conocer qué ha hecho y qué piensa hacer el Gobierno de España para corregir las irregularidades señaladas por Bruselas».

Según señala el presidente de En-Colectivo, Diego Maraña, «un pronunciamiento de esta trascendencia exige una respuesta institucional concreta, no un silencio prolongado». «No se trata únicamente de una cuestión jurídica: están en juego concesiones que se extienden hasta 2048 en Galicia y 2050 en Asturias, y el dinero que miles de familias, trabajadores, transportistas y empresas seguirán destinando a sus peajes durante décadas».

En la misiva enviada a Pedro Sánchez y a Óscar Puente la plataforma de consumidores con sede en Vigo plantea que se cumpla el dictamen de Bruselas a través del Consejo de Ministros para llevar a cabo «las actuaciones necesarias para dar cumplimiento al dictamen motivado, incluida la apertura de los procedimientos de revisión de ambas prórrogas» y promueva su anulación, haciendo público el calendario y qué órgano asumirá cada actuación.

También reclama en dicha carta que la Administración central facilite al Tribunal Surpemo toda la documentación clave que obre en su poder sobre el dictamen motivado de la Comisión Europea y la situación de la explotación de la infraestructura que conecta Ferrol y Tui. En-Colectivo recalca que «resulta necesario explicar por qué el Tribunal Supremo ha tenido que solicitar a la Comisión Europea un dictamen del que el Gobierno español es destinatario directo».

Por último, se solicita al Gobierno que informe abiertamente sobre la respuesta que remitió a Bruselas en 2025, las medidas adoptadas desde entonces y las alternativas jurídicas en examen, extremos que el Ejecutivo mantiene que tienen carácter confidencial y secreto.

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Aprovecha la difusión de ambas cartas la organización de defensa de los consumidores que promovió en julio de 2019 la denuncia que propició el expediente sancionador europeo, que el dictamen motivado no anula por sí solo los contratos con las concesionarias de las dos autopistas ni supone de forma automática la gratuidad de los viales. Por ello, remarca que «la incertidumbre no puede sustituir indefinidamente a una explicación fundada». Ante esa situación, la asociación hace un llamamiento al tejido empresarial, autónomos, instituciones y representantes políticos de Galicia, Asturias y Castilla y León a sumarse a sus peticiones. Para ello, ha habilitado un canal de adhesión en la web alianzadelnoroeste.com donde se podrá respaldar la carta.

Maraña concluye su requerimiento a Pedro Sánchez indicando que «el 26 de noviembre esperamos respuestas concretas: qué se va a hacer, quién va a hacerlo y cuándo. La transparencia, el cumplimiento del derecho europeo y la colaboración con la Justicia exigen compromisos verificables, no declaraciones de intenciones».