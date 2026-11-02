La Xunta abre expediente a la empresa concesionaria de la estación de autobuses de Ferrol

La estación de autobuses de Ferrol este lunes, con las tres verjas abiertas por primera vez en mucho tiempo. CARLOS CARBALLEIRA

La terminal de autobuses de Ferrol, apodada por vecinos y visitantes como «estación fantasma», podría dejar atrás su imagen de años de abandono. La Xunta «abrirá un expediente sancionador á empresa concesionaria, á que requiriu o arranxo inmediato das deficiencias e que aseguren un mantemento adecuado das instalacións», tal como ha podido conocer este periódico. La decisión ha llegado tras las últimas incidencias —sin ir más lejos, el pasado viernes la estación no abrió sus puertas a tiempo y los usuarios de las primeras frecuencias tuvieron que acceder a las dársenas por la entrada de vehículos, tras varias jornadas sin luz— y tiene como objetivo analizar los incumplimientos de la empresa, que podría acabar con una multa.

«A Xunta realizou unha serie de inspeccións detectándose problemas co horario de apertura, de electricidade, nos sistemas de automatizado de portas ou na limpeza», explican fuentes de la Consellería de Presidencia. De hecho, aunque las inspecciones se llevaron a cabo en las últimas semanas, la situación de abandono de las instalaciones se arrastra desde hace años. Las taquillas cerradas, la ausencia de personal que informe a los usuarios o de pantallas que indiquen de qué dársena sale el bus, unidos a la dejadez en servicios como la limpieza —no hace falta irse muy lejos en la hemeroteca para ver imágenes de urinarios a rebosar o manchas de sangre en el suelo— traen de cabeza a los viajeros.

Tal como aseguran fuentes de la Consellería, la empresa concesionaria informó ayer de que «todas as zonas da estación dispoñen de iluminación operativa» y que los problemas de limpieza se solucionaron el pasado fin de semana. Además, ayer se puso en funcionamiento la apertura automática de los accesos peatonales y de autobuses, «tras executar a Xunta este ano a motorización das tres persianas situadas na entrada principal de persoas viaxeiras e das dúas persianas que dan acceso á zona de dársenas, así como o sistema de domótica que permite controlar e automatizar accesos e sistemas de seguridade». Con esta medida buscan evitar que incidencias como las de los días 24 de septiembre y 30 de octubre. En las próximas semanas se pondrá el servicio también «a barreira de control na entrada dos autobuses».

«A Xunta abrirá o citado expediente para analizar os sucesivos incumprimentos do contrato por parte da empresa concesionaria da estación que, chegado o caso, deberá aboar as multas que se impoñan por parte da administración autonómica».

Pasajeros tirados en As Pontes

Este curso ha comenzado marcado por las constantes incidencias, tal como explican desde la Plataforma por un Transporte Digno en Ferrol e Comarca, que señala que el «abandono da estación forma parte do propio abandono do servizo». Tener plaza en el autobús ya no es una garantía y los refuerzos son muchas veces insuficientes. O directamente inexistentes. El pasado domingo, unas 20 personas, en su mayoría estudiantes, se quedaron tiradas en As Pontes.

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«Es la cuarta vez que pasa este curso», denuncia Celia Pena, madre de una de las afectadas. Cuenta que el bus, que cubre la línea Viveiro-Santiago y que cuenta con una sola frecuencia diaria, suele llegar casi lleno, «coge a dos o tres personas y el resto se quedan fuera». Y sin ningún tipo de refuerzo, lo que obliga a los padres a turnarse para llevar a los jóvenes ponteses a Ferrol, «a la carrera», y tratar de coger allí el autobús. En algunos casos, los pasajeros han llegado a viajar sin asiento por al autopista, advierte.

Si bien los ponteses se han acostumbrado a este ritual de cada domingo como si fuese una Eucaristía, reconocen que la situación ha empeorado este curso. El propio alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, tachaba lo ocurrido de «inaceptable»: «A situación do transporte de viaxeiros en Galicia é penosa», denunció a través de sus redes sociales, junto a la imagen los jóvenes tirados en la parada. «Esta vez ni paró para decir que no había plazas», añadió Celia Pena, que recuerda que cuando era universitaria, «hace 30 años», tenían dos frecuencias diarias en lugar de una sola: «Lo peor ya es no es que quitaran buses, es que encima los que están diciendo que hay, no los hay».

La Xunta ha instado a la empresa concesionaria —la misma que gestiona la estación de Ferrol— a «prever a necesidade de habilitar un autobús de reforzo os domingos para atender toda a demanda», tras detectar que el vehículo de 55 plazas no era suficiente.