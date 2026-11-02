Los tribunales gallegos inician con dudas la transición a su tercer programa informático
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los sindicatos advierten de que solo un 10 % de los funcionarios recibirán formación presencial y piden a la Xunta que retrase su puesta en marcha: «Non hai nada que se faga na Administración de Xustiza que non pase por aí»03 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Primero fue Libra, después llegó Minerva y ahora es el turno de Atenea. Los funcionarios de la Administración de Xustiza han comenzado a familiarizarse con la nueva aplicación informática que, a partir del 1 de