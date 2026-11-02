Seis nombramientos cierran el ajuste de la Xunta

X.G. SANTIAGO

GALICIA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. XOAN A. SOLER

Los cambios en la segunda línea del Ejecutivo afectan a cuatro consellerías

02 nov 2026 . Actualizado a las 19:01 h.

La remodelación de la Xunta iniciada la semana pasada con el nombramiento de Ángeles Vázquez como titular de Política Social en lugar de Fabiola García, y la de Nicolas Vázquez como conselleiro de Medio Ambiente, se cerró este lunes casi en su totalidad con seis nombramientos en la segunda línea.

En Política Social se incorporan: Carmen Bouso como secretaria xeral técnica; Paula Uría en la dirección xeral de Promoción de Igualdade y Perfecto Rodríguez Muiños en la de Persoas con Discapacidade. Las dos primeras acompañan a Vázquez desde Medio Ambiente y Muiños era gerente del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar.

En Medio Ambiente entra el gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, como secretario xeral técnico. Ignacio Maestro, que era jefe del servicio de Litoral en A Coruña, pasa a director xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.

La vacante que dejó Nicolas Vázquez en la consellería de Economía, donde era secretario xeral, será ocupada por Isaac Rosón Sánchez-Brunete, que era director xeral de Pesca. Ese es el único cabo que resta por cubrir y el presidente, Alfonso Rueda, señaló que la previsión es que se nombre a un sustituto el próximo lunes. El titular de la Xunta también agradeció la labor de los tres cargos cesados en la remodelación.