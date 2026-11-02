Seis nombramientos cierran el ajuste de la Xunta
GALICIA
Los cambios en la segunda línea del Ejecutivo afectan a cuatro consellerías02 nov 2026 . Actualizado a las 19:01 h.
La remodelación de la Xunta iniciada la semana pasada con el nombramiento de Ángeles Vázquez como titular de Política Social en lugar de Fabiola García, y la de Nicolas Vázquez como conselleiro de Medio Ambiente, se cerró este lunes casi en su totalidad con seis nombramientos en la segunda línea.
En Política Social se incorporan: Carmen Bouso como secretaria xeral técnica; Paula Uría en la dirección xeral de Promoción de Igualdade y Perfecto Rodríguez Muiños en la de Persoas con Discapacidade. Las dos primeras acompañan a Vázquez desde Medio Ambiente y Muiños era gerente del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar.
En Medio Ambiente entra el gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, como secretario xeral técnico. Ignacio Maestro, que era jefe del servicio de Litoral en A Coruña, pasa a director xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.
La vacante que dejó Nicolas Vázquez en la consellería de Economía, donde era secretario xeral, será ocupada por Isaac Rosón Sánchez-Brunete, que era director xeral de Pesca. Ese es el único cabo que resta por cubrir y el presidente, Alfonso Rueda, señaló que la previsión es que se nombre a un sustituto el próximo lunes. El titular de la Xunta también agradeció la labor de los tres cargos cesados en la remodelación.