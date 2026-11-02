Sanidade unificará los cuidados paliativos pediátricos y cubrirá el descanso de los familiares

Antonio Gómez Caamaño y Alfonso Rueda. XOAN A. SOLER

Sanidade pondrá en marcha un plan específico de cuidados paliativos en pediatría dotado con tres millones de euros hasta el 2030 y al que se incorporarán diez profesionales, cinco pediatras y cinco profesionales de enfermería. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que es el primero proyecto de ese tipo aprobado en Galicia para «unificar e reforzar» la atención que reciben los menores y sus familias en toda la comunidad.

El documento, aprobado este lunes, desarrollará un modelo asistencial específico para atender a los menores que sufren enfermedades crónicas complejas o que amenazan su vida y necesitan cuidados paliativos. Rueda añadió que se aplicarán «protocolos e valoración e actuación comúns en todo o territorio».

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explicó que el proyecto consolidará la atención domiciliaria, la digitalización y el apoyo clínico las 24 horas del día durante los siete días de la semana. Para ello, el operativo se coordinará con elementos del sistema sanitario ya existentes, como el 061, y contará con hospitalización a domicilio.

Además está previsto implantar un recurso de atención intermedia, que funcionará como nexo entre el hospital y el domicilio, destinado «aos nenos que non poden estar na casa pero tampouco precisan estar internados na uci», detalló Rueda.

La previsión es desarrollar de forma progresiva una estructura asistencial de cuidados paliativos que conformará una red a nivel autonómico. Participarán en ella los servicios de atención primaria y hospitalaria, el 061 y recursos comunitarios.

Para atender los caos más complejos se crearán «unidades de atención integral paliativa pediátrica» en los hospitales de Santiago, A Coruña y Vigo, detalló Gómez Caamaño. En paralelo, de forma progresiva, se constituirán equipos multidisciplinares especializados en todas las áreas sanitarias de Galicia.

También se prestará atención específica al acompañamiento en el final de la vida con equipos especializados para controlar los síntomas y atención a domicilio cuando sea la opción elegida por los familiares.

Además de formación específica a los profesionales, el plan prevé la creación de planes individualizados de atención y la identificación precoz de pacientes con necesidades paliativas, con el fin de que cuenten con los recursos necesarios.

Además, en las últimas etapas de activación del proyecto se pondrá en marcha un programa llamado Coidamos Contigo, que facilitará el cuidado de los pacientes de forma temporal cuando sus familiares necesiten de un tiempo de descanso, señaló el presidente de la Xunta.

Sin preguntas

El plan fue presentado en la rueda de la prensa posterior al Consello de la Xunta. Contra lo que es habitual, no hubo turno de preguntas al término de la misma. El motivo es el llamado período de sombra electoral, que impide que los cargos públicos hagan valoraciones en actos institucionales. Esa limitación ya se aplicó en anteriores comicios. La previsión es que Rueda responda en actos ajenos a la Xunta.