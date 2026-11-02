Miguel Miguéns, candidato gallego a rector de la UNED: «Es una prioridad seguir aumentando las plazas en los másters habilitantes»
A CORUÑA / LA VOZ
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El psicólogo, que creció en el barrio coruñés de Os Castros, enfrenta las votaciones que comienzan este martes apelando a la supervisión de la inteligencia artificial04 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Miguel Miguéns (A Coruña, 1973) conoce la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en todas sus facetas. Del barrio de Os Castros saltó a la empresa privada, y de ella, al grado de Psicología.