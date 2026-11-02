Formoso alerta de que los 93 ayuntamientos de A Coruña están al borde del «crac» por su baja financiación

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA | EUROPAPRESS

El presidente de la Deputación de A Coruña, el socialista Valentín González Formoso, ha advertido este mediodía en el Parlamento gallego que los 93 ayuntamientos de la provincia se enfrentan a serias dificultades operativas para prestar los servicios más básicos y se encuentran al borde «do crac financieiro» como consecuencia de la infrafinanciación y la asunción de «competencias impropias». Como cada año, dentro del proceso de tramitación de los presupuestos, Formoso ha acudido a presentar las cuentas provinciales del 2027, año de elecciones municipales y en el que finaliza su mandato. Tal y como ha avanzado, la Deputación de A Coruña tendrá el presupuesto «máis alto da historia», con un 14,6% más, hasta los 293,9 millones de euros. Una mejora que tendría que ver, según Formoso, con el incremento de las transferencias del Estado.

«A subministración enerxética, a depuración de augas, a recollida e o tratamento do lixo e os servizos de axuda no fogar están a estrangular os orzamentos locais», ha subrayado el presidente provincial socialista.

Según Formoso, detrás de cada servicio municipal hay ciudadanos con derechos y personas con necesidades vitales. Al infrafinanciar financieramente a los ayuntamientos, ha insistido, se está profundizando en la desigualdad e incrementando las brechas sociales, sanitarias y territoriales entre la población. Una falta de recursos que, según ha dicho, se ha convertido en «práctica continuada», como «a transferencia incesante de competencias impropias» a las entidades locales «sin a evaluación do seu custe efectivo e sen a transferencia dos fondos necesarios para a súa execución».

Formoso ha reconocido que el proyecto de presupuestos para 2027 de la Xunta de Galicia contempla un incremento del Fondo de Galego de Cooperación local, que para los 313 municipios de la comunidad eleva su cuantía incondicionada de 170 millones de euros a 203, un 8,4%. Pero ha subrayado que este avance resulta «insuficiente».

«Se poñemos esa cifra en cuestión é porque o contraste entre a política financeira da Xunta cara aos concellos e o esforzo da Deputación da Coruña é evidente. En termos relativos, o esforzo orzamentario da Deputación para financiar aos ayuntmaientos multiplica por 20 ao da Xunta», ha explicado Formoso.

El diputado del PPdeG, Gonzalo Trenor, ha calificado de «contradictorio» que el presidente provincial acuda a la Cámara a decir que no tiene que recurrir a la deuda ni a incrementar las tasas mientras asegura que las entidades locales «teñen dificultades de financiación».

Además, ha rechazado las críticas a los presupuesto de la Xunta al poner en valor las partidas que destina a los ayuntamientos, de cuyo incremento ha asegurado estar «moi orgulloso» y ha aprovechado para asegurar que en la institución provincial se está dando una «práctica fraudulenta» en el manejo de fondos al «sortear» la ley de subvenciones». Trenor se ha referido a la contratación de actos públicos a una asociación dirigida por destacados miembros del BNG, como es la plataforma Queremos Galego.

Presupuestos provinciales en Lugo

La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, ha reclamado al Gobierno autonómico presidido por Rueda decisiones e inversión para que su provincia tenga las mismas oportunidades que las de A Coruña y Pontevedra. «Non podemos confundir ter menos habitantes con necesitar menos recursos», ha advertido. En la que es su primera comparecencia en el Parlamento de Galicia, Carmela López ha desgranado las cuentas de la institución provincial para el próximo ejercicio, unas partidas que, según ha destacado, se incrementan en casi un 15%, hasta los 155,2 millones, 20 millones más que en 2026 gracias al aumento de transferencias del Estado.

En la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, la también alcaldesa de Burela ha destacado que los 67 ayuntamientos de la provincia representan la primera prioridad de las cuentas y, al igual que hizo en su intervención anterior el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha alertado de la dificultades de los municipios para «cada vez máis servicios con recursos económicos, técnicos e humanos limitados».

Carmela López se ha referido a las infraestructuras de comunicación como una de las grandes prioridades. En este punto, ha llamado la atención sobre el hecho de que la institución provincial lucense gestione más de 4.200 kilómetros de carreteras mientras que la Xunta, «con vinte veces máis de orzamento», tenga casi tres veces menos kilómetros de carreteras. En este contexto, ha destacado se reserva una partida de 23,65 millones para el programa de carreteras, lo que supone incrementar los recursos en un 25 %. Otro de los grandes retos, ha explicado Carmela López, es la atención a las emergencias. Las cuentas recogen una partida para proyectar un nuevo parque de bomberos. La cuarta prioridad son los cuidados, y ha puesto en valor que las cuentas recojan 6 millones para la atención a las personas mayores.

Por su parte, la diputada del PPdeG, Nicole Grueira, ha hecho una encendida defensa de la igualdad de género y ha reprochado a Carmela López que sea presidenta «grazas ao voto» de José Tomé, quien dimitió de su cargo al frente de la institución provincial tras ser denunciado por una supuesto acoso sexual. «O feminismo non se demostra con palabras, senón con feitos», ha dicho la diputada popular, quien también ha acusado a los nacionalistas de ser cómplices y de «vender os seus principios por un millón de euros». Grueira ha afeado a la presidenta provincial su «opacidade» y «sectarismo» por usar los recursos provinciales para discriminar a los concellos gobernados por el PP. «Seguimos vendo como o goberno bipartito pecha as portas aos alcaldes que non son da súa cor», ha lamentado la representarte popular.