La conselleira de Política Social proyecta Galicia como «un refuxio para as persoas»

Entrada de la conselleira de Política Social, Ángeles Vázquez, rodeada de su equipo, en la comparecencia por los presupuestos para el 2027 Xoán A. Soler

Después de detallar el presupuesto del 2027 de la Consellería de Medio Ambiente hace diez días, la conselleira Ángeles Vázquez compareció este lunes por segunda vez en comisión para presentar en este caso las cuentas de la Consellería de Política Social, que dirige desde hace una semana. Comenzó su intervención agradeciendo el trabajo del anterior equipo liderado por Fabiola García y defendiendo que el objetivo de los presupuestos, que suman 1.535 millones de euros, es conformar una red de protección para mayores, familias, menores, personas con discapacidad y mujeres que sufren violencia. «Para min gobernar é protexer. Estes anos contribuín a blindar Galicia como un refuxio, protexendo o patrimonio. Agora asumo o novo reto de contribuír a consolidar Galicia como un refuxio para as persoas, que coida, acompaña e ofrece seguridade en todas as etapas», afirmó.

Ángeles Vázquez defendió que la Consellería de Política Social e Igualdade aumenta un 10 % su presupuesto para el 2027, la tercera con más peso en las cuentas de la Xunta de Galicia y la que más crece. «Iso é unha boa mostra de que as políticas sociais están no centro para a Xunta», señaló. La conselleira detalló las principales actuaciones para el próximo año de su departamento: los cuidados a los mayores, la atención a la infancia y a las personas con discapacidad, la lucha contra la violencia machista y las políticas de igualdad.

Dos de cada tres euros del presupuesto de Política Social se destinarán a la atención a la dependencia; esto es, 1.000 millones de euros, 130 millones más que el año pasado. «Tiñamos como obxectivo chegar ás 100.000 persoas atendidas, e a falta de dous meses xa superamos esa barreira. Xa son 100.032 quen reciben cada día un servizo ou unha prestación en Galicia», aseguró Vázquez.

La conselleira defendió la libertad de los gallegos para decidir qué tipo de cuidados quieren recibir. En esta línea, destacó los 162 millones para el Servizo de Axuda no Fogar, «cumprindo coa Fegamp e apoiando os concellos», los 277 millones para el Bono Coidado, el despliegue de las casas do maior (que hasta ahora cuenta con 158 recursos y se crearán diez nuevas casas) y la creación de 1.800 plazas residenciales. Durante el 2027 se entregarán las residencias de la Fundación Amancio Ortega en Ourense y se avanzará en la de Vigo, además del nuevo proyecto para impulsar 25 nuevos centros con los que se generarán cuatro mil empleos, directos e indirectos. «O fío que une todas estas medidas é coidar sen desarraigar, responder rápido e respectar a vontade de cada persoa», dijo.

Para infancia y demografía, la Xunta destinará 269 millones de euros, destacando las apuestas de la gratuidad durante la etapa de 0 a 3 años. «No 2027 blindaremos con 73 millóns a gratuidade da educación infantil de 0 a 3 anos, o que permite que 32.000 persoas accedan a unha educación de calidade e aforren 4.000 euros», aseguró. También continuará el despliegue de las casas nido, con 3,5 millones de euros y nueve recursos más «para que a igualdade non dependa do código postal». Son 500 plazas, «nun servizo que pode marcar a diferenza entre quedar e marchar». Continuarán las prestaciones de la Tarxeta Benvida, con 39 millones de euros, y el Bono Concilia, «apoios concretos que reducen gastos e facilitan a organización dos fogares».

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Las cuentas incluyen 75 millones de euros para «protexer a parte máis vulnerable da infancia, incluída a atención dos menores migrantes». Se reforzarán el acogimiento familiar, la red de puntos de encuentro y los centros de infancia. «Queremos formar unha Galicia que non sexa unha carreira de obstáculos», afirmó. También habrá un impulso para la autonomía de las personas con discapacidad, con 187 millones para reforzar la colaboración con las entidades sociales. Otra de las medidas para el próximo año será la puesta en marcha de las unidades de atención postemprana. «Os apoios non poden desaparecer cando os cativos fagan seis anos, teñen que chegar á adolescencia», afirmó. En el 2027 se pondrá en marcha la primera unidad, en Vigo, y habrá otras diez más. Son 9,6 millones destinados a esta iniciativa.

Habrá 134 millones para la inclusión social, 26 millones para reforzar los servicios y prestaciones para las víctimas de violencia machista y se reservarán fondos para la ley contra el acoso digital, 2,7 millones para los centros de crisis 24 horas, 30 millones para la promoción de la igualdad y 140 millones al conjunto de medidas de conciliación y corresponsabilidad.

«Galicia é unha terra que sabe protexer e o máis importante son as persoas. Nesta nova etapa teño o obxectivo de protexer a quen lle dan vida ao territorio. O compromiso destes orzamentos é protexer e garantir a igualdade e coidar e xerar oportunidades», afirmó Ángeles Vázquez.

Críticas de la oposición

En la oposición, la nueva conselleira de Política Social no encontró deferencia. La diputada del PSdeG, Silvia Longueira, le recordó que tiene «unha oportunidade de mellora grandísima» porque desde que entraron en el Gobierno «levan incumprindo a lei de dependencia». Recriminó a Vázquez que la Xunta no cuente con un plan estratégico de servicios sociales, y dedicó unas palabras a la anterior responsable del departamento, Fabiola García, «que fixo o que puido co que tiña nas mans sen importar a onde ían os recursos». Criticó Longueira los «bonos caridade», haciendo referencia al Bono Coidado, que consideró insuficiente.

Más dura se mostró la diputada del BNG, Olalla Rodil, que comenzó su intervención mencionando su estreno «despois de fulminar pola mañá a metade do seu equipo». «Non lle nego a sorpresa de que estea sentada aí. Protocolariamente está máis atrás», señaló. Sobre los presupuestos aseguró que no los van a apoyar y que representan un modelo en materia de políticas sociales que no tiene nada que ver con lo que los nacionalistas defienden: «Un modelo asistencialista que fai que as mulleres volvan ser as coidadoras por 400 euros ao mes no mellor dos casos. Esa é a gran política de coidados». Para Rodil, este modelo perpetúa situaciones de discriminación que imponen el papel de cuidadoras a las mujeres «e desaparece o servizo que atende con profesionalidade».