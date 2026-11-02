Más de 460 profesionales y 101 máquinas quitanieves forman el dispositivo de invierno en las carreteras estatales gallegas

Máquina quitanieves trabajando en la montaña de Lugo en una foto de archivo ALBERTO LÓPEZ

La Delegación del Gobierno en Galicia ha activado este lunes el Plan de Vialidad Invernal en la Red de Carreteras del Estado en Galicia. El dispositivo contempla la actuación de más de 460 profesionales y la disponibilidad de 101 máquinas quitanieves para atender los casi 2.500 kilómetros de vías de titularidad estatal que existen en la comunidad gallega

Así lo detalló este lunes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, tras presidir la firma del protocolo de activación del plan, que tiene como objetivo garantizar la seguridad y la movilidad durante el invierno, reduciendo al máximo el número de tramos con restricciones al tráfico, evitando las retenciones de vehículos o minimizando su duración ante fenómenos meteorológicos adversos.

Entre los recursos de la Administración General del Estado que estarán disponibles en Galicia ante previsiones de nieve u otras situaciones climáticas externas se incluyen también algo más de 19.800 toneladas de sal y casi 3,24 millones de litros de salmuera (una mezcla líquida de agua y sal común).

La utilización de estos medios dependerá de las necesidades concretas a medida que avancen los meses, por lo que las cantidades podrían aumentar. La campaña se prolongará hasta el 30 de abril de 2027.

Lo más importante, según Blanco, será garantizar la seguridad de los usuarios de las vías gallegas, a los que también pidió que circulen con prudencia y adaptando la conducción al estado de las carreteras y a las condiciones meteorológicas de cada momento.