La Xunta retirará expedientes de hasta 50 años de antigüedad para descongestionar los juzgados

El juzgado de Chantada, en una imagen de archivo. LAURA LEIRAS

Documentos de antiguos juicios de faltas, recursos de apelación o sentencias civiles están entre el más de medio millón de expedientes que la Xunta expurgará con el objetivo, según lo anunciado este domingo, de «desconxestionar as instalacións xudiciais da comunidade». La retirada de esos archivos se acordó en la última reunión de la Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial, celebrada el 15 de septiembre, y recibió el visto bueno del departamento de la Consellería de Cultura encargado del patrimonio documental.

Los documentos más antiguos de la lista datan del 1968 mientras que los más recientes llegan hasta el año 2015. Los interesados en algunas de estas actuaciones judiciales tendrán un plazo de dos meses para recuperar los documentos propios que habían presentado en su día en el proceso judicial o para obtener testimonio y certificación de estas actuaciones por tener algún tipo de interés legítimo. En este plazo deberán presentar una solicitud por escrito ante la Secretaría de la Xunta de Expurgación..

En concreto, el proceso de expurgo afecta a 513.131 expedientes, y la mayoría se corresponde con antiguos juicios de faltas en juzgados de primera instancia e instrucción de Lugo, Monforte y Sarria, en Lugo; de Caldas de Reis, Marín, Ponteareas y Vigo en Pontevedra; y de Bande, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ourense, A Pobra de Trives, Ribadavia, Verín y Xinzo, en Ourense.

Entre los archivos que se expurgarán están también recursos de súplica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y de diversos procedimientos del Xulgado de Vixiancia Penitenciaria de Lugo. A mayores, otras series documentales recopilan expedientes de diligencias previas en juzgados de toda la comunidad.