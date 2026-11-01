Rueda, Pontón y Besteiro reactivan la campaña en Monterroso

Alfonso Rueda y José Ramón Gómez Besteiro coincidieron este domingo en la feria, a la que también acudió Ana Pontón, junto a Olalla Rodil. Óscar Cela

Entre empanadas, castañas y otros manjares coincidieron este domingo Alfonso Rueda, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro. Los tres escogieron la tradicional Feira de Santos de Monterroso para reactivar la campaña, paralizada entre el jueves y el sábado por el accidente de Urda, y para tomar el pulso al electorado que en 27 días tendrá que escoger una papeleta.

Pero la feria, a la que acudieron con la plana mayor de sus partidos en Lugo, no solo sirvió para recuperar el ritmo electoral. Nicolás Vázquez protagonizó su primera gran aparición pública como conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático tras jurar el cargo el martes pasado. Lo acompañaron su homóloga de Medio Rural, María José Gómez, y el exconselleiro y diputado Francisco Conde, número uno de las listas del PP en Lugo para las generales.

Entre cámaras y ante los más curiosos, se pasearon por los distintos puestos con Alfonso Rueda, que volvió a trasladar su «máis sentido pésame» a las víctimas del accidente ferroviario. Coincidió con José Ramón Gómez Besteiro. Se dieron un apretón de manos y conversaron durante unos minutos. Fue antes de que el líder socialista pidiese «investigar ata o final» para esclarecer lo sucedido en Toledo.

Ana Pontón, este domingo en la Feira de Santos, en Monterroso.

Por la Feira de Santos se dejó ver también la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que vaticinó que Óscar Puente «ten os días contados como ministro». Junto a Olalla Rodil, número uno de la lista del partido en Lugo, pidió «non repetir os erros de Angrois». Este lunes estará con Néstor Rego en Corcubión. Besteiro presentará a los candidatos de la lista del PSOE en Pontevedra, y Rueda presidirá el Consello de la Xunta.