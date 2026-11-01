Pontón pide que no se repitan «os erros de Angrois» tras el accidente de Urda
GALICIA
La portavoz nacionalista asegura que Óscar Puente «ten os días contados como ministro»01 nov 2026 . Actualizado a las 17:28 h.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha recordado este domingo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, mencionando a aquellas de origen gallego. «Que non se repitan os erros do pasado», ha reclamado, con la mente puesta en el accidente de Angrois, que en el 2013 dejó 80 fallecidos en Santiago.
Desde Monterroso, donde ha visitado la tradicional Feira de Santos, ha hecho hincapié en el día de recuerdo a los seres queridos que supone cada 1 de noviembre y ha reivindicado que «a mellor maneira de homenaxear as víctimas é que haxa verdade, xustiza e reparación».
En declaraciones a los medios, Pontón ha reclamado que se realice una investigación «rigorosa e independente», y que vaya «ata o fondo, caia quen caia»; que se esclarezcan cuáles fueron las consecuencias, y que se tomen las medidas necesarias para que un accidente de estas características no se vuelva a repetir.
«O que non podemos permitir é que se repita o que pasou en Angrois, donde a ferida segue aberta porque as víctimas non tiveron verdade, xustiza e reparación», ha recalcado. La líder nacionalista considera que las víctimas de este nuevo accidente «non deben pasar polo calvario que pasaron as de Angrois», donde cree que las cosas no se hicieron «como se tiñan que facer».
En este sentido, ha reprochado el «pacto de silencio» que, a su juicio, existió entre el PP y el PSOE respecto al accidente ocurrido hace más de 13 años. «O bipartidismo non asume responsabilidades», ha insistido, recordando que la que era entonces ministra de Transportes, Ana Pastor, continuó tres años más en el cargo.
Pontón cree que esos «erros» no se pueden volver a cometer, por lo que ha exigido que la investigación delimite cuáles son las responsabilidades y que alguien las asuma. «É evidente que Óscar Puente ten os días contados como ministro», ha zanjado.