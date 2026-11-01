El coche compartido gana adeptos en la ciudad y se expande en el ámbito rural

Con 80 vehículos, la empresa gallega Mobify es un referente en el sector. En la imagen, José Manuel Martínez, socio fundador, en Ourense. Al fondo, la estación intermodal. SANTI M. AMIL

Una ilustración de Xaquín Marín, en la que varios seres caricaturescos compartían las piezas de un mismo vehículo, sirvió en febrero del 2004 para acompañar la primera información que publicó La Voz sobre el carsharing.