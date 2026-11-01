El coche compartido gana adeptos en la ciudad y se expande en el ámbito rural
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Concellos, empresas y ciudadanos lo promueven para mejorar la movilidad. También crece el número de particulares que alquilan sus vehículos: «Quiero abrir mi propia empresa»02 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Una ilustración de Xaquín Marín, en la que varios seres caricaturescos compartían las piezas de un mismo vehículo, sirvió en febrero del 2004 para acompañar la primera información que publicó La Voz sobre el carsharing.