El cierre que enfrenta a los vecinos de Cabana y a una vivienda turística

Melissa Rodríguez
melissa rodríguez CARBALLO / LA VOZ

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El establecimiento turístico instaló una cadena para prohibir el acceso a una zona de costa.
El establecimiento turístico instaló una cadena para prohibir el acceso a una zona de costa. ANA GARCÍA

El origen es la instalación de una cadena en una zona de servidumbre que «impide el paso a particulares y mariscadoras»

01 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los ánimos andan caldeados entre los vecinos de Cabana de Bergantiños. El conocido arquitecto Joaquín Torres compró recientemente una casa en el municipio, que explota como vivienda turística. En los últimos días, la propiedad colocó

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