El cierre que enfrenta a los vecinos de Cabana y a una vivienda turística
CARBALLO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El origen es la instalación de una cadena en una zona de servidumbre que «impide el paso a particulares y mariscadoras»01 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los ánimos andan caldeados entre los vecinos de Cabana de Bergantiños. El conocido arquitecto Joaquín Torres compró recientemente una casa en el municipio, que explota como vivienda turística. En los últimos días, la propiedad colocó