Besteiro, sobre el accidente ferroviario de Urda: «Hai que investigar ata o final»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, coincidió este domingo en Monterroso con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Óscar Cela

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha subrayado la necesidad de investigar «ata o final do sucedido» en Urda, ya que las familias «merecen coñecer toda a verdade e que se esixan as responsabilidades que correspondan». Este domingo, en una visita a Monterroso, Besteiro ha trasladado su cariño a las familias de las personas fallecidas en el accidente ferroviario, especialmente a los allegados de María Vázquez Nieto, la arquitecta de Cerdedo Cotobade que murió en el accidente.

El líder socialista, que coincidió con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha expresado también su apoyo a las personas heridas, así como a las familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos. «En Galicia sabemos ben o que significa unha traxedia ferroviaria ferroviaria, vivimos Angrois e sabemos que esa dor non desaparece. As familias necesitan respostas, teñen dereito a saber que pasou e por que», enfatizó.

En este sentido, ha respaldado el compromiso del Gobierno central de investigar hasta el final lo ocurrido. «Hai que esclarecer todo o sucedido e, se houbo fallos ou neglixencias, esixir as responsabilidades que correspondan», ha asegurado, insistiendo en que la investigación debe permitir identificar y corregir cualquier deficiencia. Gómez Besteiro ha insistido en que es lo que se debe a las familias, a las víctimas y a la ciudadanía, que tiene derecho a subir a un tren «coa tranquilidade de que viaxa con todas as garantías de seguridade».