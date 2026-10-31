El Sánchez Aguilera: de cementerio de coches a nuevo barrio de Ferrol
FERROL / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Luz verde al proyecto que transformará las diez hectáreas del antiguo cuartel en una zona residencial con áreas verdes, aparcamientos y diversos servicios01 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El nuevo barrio hacia el que crecerá Ferrol se encuentra en pleno centro de la ciudad. Junto a los límites del casco urbano, un antiguo acuartelamiento militar guarda la llave de más de diez hectáreas