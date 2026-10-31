Portugal contempla en sus presupuestos generales indemnizaciones de casi 2.400 millones de euros a las concesionarias de autopistas

Entrada a Oporto por la autopista A3, en una imagen de este sábado BRAIS SUÁREZ

El Gobierno portugués se está encontrando, año a año, con un obstáculo que no deja de crecer a la hora de elaborar sus Presupuestos Generales: las solicitudes de indemnización que exigen las concesionarias de las autopistas. En concreto, prevé una partida de 2.388 millones de euros para el año 2027, que son 1.140 millones más comparados con la cifra del curso actual, según se puede comprobar en la propuesta de las cuentas generales para el año que viene, que debe ser aprobada en las próximas semanas en el Parlamento.

La cifra supera, por ejemplo, a las partidas destinadas a los ministerios de Justicia, Medioambiente y Energía o Agricultura, si bien el Estado todavía no reconoce la obligación de hacer frente a estas indemnizaciones. Casi la mitad de los 2.388 millones son demandados por la empresa Brisa —es concesionaria de 14 carreteras, incluyendo la A3, entre Oporto y Valença do Minho—, que lo justifica con la extensión de algunas carreteras, inversiones aún no ejecutadas, los accesos al nuevo aeropuerto de Lisboa o exenciones de pago. En esta partida no se contemplan las indemnizaciones que las concesionarias reclaman para compensar las pérdidas sufridas durante la pandemia, derivadas de las restricciones a la circulación interurbana.