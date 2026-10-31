Una narcolancha hallada en Mos alerta de la escalada de los clanes gallegos en Portugal

E. V. PITA VIGO / LA VOZ

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La supuesta narcolancha, de unos diez metros de eslora, permanecía este sábado cubierta con una lona en la Unidad Fiscal del Puerto de Vigo.
La supuesta narcolancha, de unos diez metros de eslora, permanecía este sábado cubierta con una lona en la Unidad Fiscal del Puerto de Vigo. CELE RODRIGUEZ

La aparición de embarcaciones y garrafas de combustible en la costa gallega y lusa en los últimos días refuerzan las sospechas de la presencia de un narcosubmarino

01 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La repentina aparición de narcolanchas y garrafas de combustible en la costa gallega y en el norte de Portugal en los últimos diez días ha reforzado las sospechas de que varias organizaciones estuvieron fletando petaqueras

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