Una narcolancha hallada en Mos alerta de la escalada de los clanes gallegos en Portugal
VIGO / LA VOZ
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La aparición de embarcaciones y garrafas de combustible en la costa gallega y lusa en los últimos días refuerzan las sospechas de la presencia de un narcosubmarino01 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La repentina aparición de narcolanchas y garrafas de combustible en la costa gallega y en el norte de Portugal en los últimos diez días ha reforzado las sospechas de que varias organizaciones estuvieron fletando petaqueras