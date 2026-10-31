María Balteira, a máis famosa das soldadeiras
Galega do século XIII, o corpus desta xograresa está integrado por trece cantigas de escarnio e unha máis que quizais fose do propio rei Alfonso X, en cuxa corte tivo unha notable popularidade
Texto: José Miguel Andrade Cernadas | Ilustración: Miguelanxo Prado
Sen medo a incorrer nunha afirmación chauvinista, podemos dicir que a lírica galaico-portuguesa constitúe un corpus de importancia excepcional para a cultura literaria do Occidente medieval. Dentro dela, os xéneros principais son, como é ben