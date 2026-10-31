Francisco Rabuñal, nuevo presidente del Consello da Avogacía de Galicia: «La prioridad es desatascar la Justicia porque vemos que el retraso empeora»

Xurxo Melchor
XURXO MELCHOR SANTIAGO / LA VOZ

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Francisco Rabuñal, en su despacho del Colexio da Avogacía de Santiago.
Francisco Rabuñal, en su despacho del Colexio da Avogacía de Santiago. XOAN A. SOLER

Los letrados ven insuficiente una subida del 5 % para el turno de oficio

01 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Francisco Rabuñal, decano de los abogados de Santiago, ha sido nombrado presidente del Consello Galego da Avogacía. Un cargo que ocupa por segunda vez en una entidad que coordina a los siete colegios gallegos, es

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