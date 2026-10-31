Francisco Rabuñal, nuevo presidente del Consello da Avogacía de Galicia: «La prioridad es desatascar la Justicia porque vemos que el retraso empeora»
SANTIAGO / LA VOZ
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Los letrados ven insuficiente una subida del 5 % para el turno de oficio01 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Francisco Rabuñal, decano de los abogados de Santiago, ha sido nombrado presidente del Consello Galego da Avogacía. Un cargo que ocupa por segunda vez en una entidad que coordina a los siete colegios gallegos, es