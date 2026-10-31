La cuarta parte de los concellos, entre ellos cuatro urbes, no han rendido las cuentas en plazo

El conselleiro maior del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, en la comparecencia del miércoles. Xoán Rey | EFE

Cuatro de los siete municipios cabecera de las grandes ciudades gallegas han incumplido la obligación legal de presentar en plazo —antes del 15 de octubre de cada año— el estado de sus finanzas ante el Consello de Contas, que es el organismo encargado de fiscalizarlas. Se trata de Santiago, Ourense, A Coruña y Lugo. Es el segundo año consecutivo que se quedan fuera de plazo. Sí lo han hecho, en cambio, Pontevedra, Vigo y Ferrol, gobernadas, respectivamente, por el BNG, el PSOE y el PP. No se trata de una cuestión menor, porque va más allá de una mera obligación legal, es una forma de abrir la gestión económica hacia los ciudadanos que son los que financian las Administraciones con sus impuestos.

Un ejercicio de transparencia que permite el análisis del control externo sobre la legalidad del ingreso y del gasto, pero también sobre muchas otras cosas: las fuentes de financiación, cómo se ingresa y cómo se gasta, cuál es la sostenibilidad financiera a corto y medio plazo y, sobre todo, cómo es la eficiencia del gasto público local.

Las entidades locales gallegas presentaron en plazo el 72,08 % de las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, el tercer porcentaje más alto de la comparativa autonómica que recoge un documento elaborado por el Consello de Contas. Las cuatro Diputaciones provinciales sí han cumplido en tiempo con sus obligaciones.

En el conjunto municipal, 233 de los 313 ayuntamientos gallegos rindieron sus cuentas a tiempo, un 74,4 %. Los otros 80, el 25,6 %, no lo hicieron dentro del plazo. Además de las cuatro ciudades citadas, la relación incluye municipios como Narón, Arteixo, Culleredo, Ames, Lalín, Marín, Cangas de Morrazo, O Porriño o Verín.

Distribución territorial

Por provincias, A Coruña concentra el mayor número de ayuntamientos que no rindieron en plazo, con 29, seguida de Ourense, con 18; Lugo, con 17; y Pontevedra, con 16. Se trata de cifras absolutas de municipios, por lo que no permiten establecer por sí solas qué provincia presenta una mayor proporción de incumplimiento. El balance es menos favorable entre las mancomunidades: más de la mitad no habían presentado sus cuentas en los datos recogidos en el documento. De las 34 entidades, 16 rindieron en plazo —el 47,1 %— y 18 quedaron pendientes —el 52,9 %—. Entre estas últimas figuran Comarca de Compostela, Concellos do Val Miñor, Terras de Deza y O Carballiño-Maside.

Las mancomunidades de municipios tienen como finalidad principal mejorar la eficiencia en la prestación conjunta de servicios por el aprovechamiento de las economías de escala, lo que resulta especialmente relevante en municipios de pequeño tamaño que por sí solos tienen dificultades para cumplir con estas obligaciones. En Galicia, el balance de este modelo de gestión colaborativa supone la constatación de un fracaso que se remonta décadas atrás. Cuatro de las 34 entidades existentes concentran la mitad del sector y hay nueve entidades que llevan cuatro años consecutivos sin presentar las cuentas. Mancomunidades zombis, que siguen sin disolverse. Según los datos que maneja el Consello de Contas, el 57 % de los concellos están integrados en alguna mancomunidad.

Entre las entidades locales menores, seis presentaron sus cuentas dentro del plazo y tres quedaron pendientes. Las tres pertenecen a la provincia de Pontevedra: Bembrive, Camposancos y Vilasobroso.

Pese a estos incumplimientos, Galicia ocupa la tercera posición en la comparación autonómica de rendición en plazo del conjunto de las entidades locales. Por delante se sitúan Aragón, con un 78,09 %, y la Comunidad Valenciana, con un 74,27 %. La información utiliza como fuentes el Observatorio de Rendición de Cuentas TCU-OCEX y el proyecto #Concello314 del Consello de Contas de Galicia.

La plataforma permanece abierta para recibir las cuentas una vez vencido el plazo. Según señala el documento, en otros ejercicios la rendición de ayuntamientos y diputaciones ha alcanzado sistemáticamente el 100 % al incorporarse las presentaciones tardías. Ese cumplimiento final debe distinguirse de la presentación dentro del plazo, que es el indicador utilizado en la clasificación autonómica.