Orange llevará cobertura 5G a 28 zonas aisladas de Galicia con ayudas del Gobierno

Una antena a orillas del cañón del Sil, en Lugo, en una imagen de archivo CARLOS CORTÉS

Una nueva iniciativa del Ministerio de Transformación Digital contribuirá a reducir la brecha digital en las zonas rurales de Galicia. Un total de 28 localizaciones aisladas de 27 concellos mejorarán su cobertura con el Plan 5G Redes muy rurales, del que ha resultado adjudicatario provisional Orange España. En una primera fase del concurso, a la empresa le fue adjudicado un 70 % del presupuesto del plan (12,2 millones de euros) para que la tecnología 5G llegue a zonas que hasta la fecha no tienen cobertura de ningún operador móvil.

Cuando se confirme esta adjudicación, Galicia se convertirá en la «principal beneficiada del programa», según señalan desde Orange, con un 30 % de las actuaciones del grupo en toda España en el marco de esta iniciativa. En concreto, en A Coruña, distintos núcleos «especialmente apartados o de difícil acceso» de 16 municipios contarán con esta tecnología. Serán A Baña, Arzúa, As Pontes, Cabana de Bergantiños, Cedeira, Cee, Coristanco, Dodro, Mazaricos, Melide, Monfero, Negreira, Outes, Trazo, Toques y Val do Dubra. En Lugo, Folgoso do Courel, Vilalba, O Vicedo, Guntín y Triacastela. En Ourense, A Gudiña, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Rubiá y O Barco de Valdeorras; y también una localización en el municipio de Rodeiro, en Pontevedra.

El ministerio convocó en julio el Plan 5G Redes muy rurales para que las operadoras llevasen su tecnología avanzada a zonas que quedaron aisladas de la red por escasez de población o por su difícil acceso y que, en la actualidad, continúan sin ningún tipo de cobertura móvil. En Galicia, todavía hay más de cien mil hogares de las zonas rurales que siguen sin tener acceso a una conexión de calidad. El porcentaje de viviendas con una cobertura de 100 megabits (91,6 %) sitúa a la comunidad como la tercera con la peor cobertura, solo por detrás de Aragón y de Castilla y León.

Las conexiones siguen resistiéndose sobre todo en la provincia de Ourense, donde solo ocho de cada diez casas cuentan con una red básica que permite que varios usuarios naveguen por internet sin interrupciones. Cualquiera que no alcance los 100 megabits entra en las llamadas zonas grises, que en Galicia se ejemplifican con los concellos de Chandrexa de Queixa, Manzaneda y A Veiga, donde menos de un 20 % de los hogares pueden hacer videollamadas, ver una película o teletrabajar sin problemas.