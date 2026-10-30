Del ideal independentista al voto protesta

Manifestantes celebrando el 25 de julio en Santiago, portando banderas nacionalistas, en una imagen de los años ochenta. LALO

Si los gallegos viésemos en el BNG la fuerza política que quiere convertirnos en una república democrática independiente, socialista y pacifista, tendríamos que cambiar nuestra estrategia de voto para darle muchos diputados en las Cortes