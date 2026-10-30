Del ideal independentista al voto protesta
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Desde la perspectiva independentista el nacionalismo gallego es un fracaso total, aunque en la política gallega, vista la debilidad del PSOE, esté ganando electores30 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Si los gallegos viésemos en el BNG la fuerza política que quiere convertirnos en una república democrática independiente, socialista y pacifista, tendríamos que cambiar nuestra estrategia de voto para darle muchos diputados en las Cortes