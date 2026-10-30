Del ideal independentista al voto protesta

Xosé Luís Barreiro Rivas / X. Melchor SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Manifestantes celebrando el 25 de julio en Santiago, portando banderas nacionalistas, en una imagen de los años ochenta.
Manifestantes celebrando el 25 de julio en Santiago, portando banderas nacionalistas, en una imagen de los años ochenta. LALO

Desde la perspectiva independentista el nacionalismo gallego es un fracaso total, aunque en la política gallega, vista la debilidad del PSOE, esté ganando electores

30 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Si los gallegos viésemos en el BNG la fuerza política que quiere convertirnos en una república democrática independiente, socialista y pacifista, tendríamos que cambiar nuestra estrategia de voto para darle muchos diputados en las Cortes

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete