Vota y opina: ¿Crees que se está haciendo lo suficiente para frenar este tipo de convocatorias y disturbios?

Disturbios en Barcelona el 24 de octubre tras una convocatoria organizada por redes sociales Alberto Estevez | EFE

Blocus, la cuenta detrás de la convocatoria de graves disturbios en Barcelona y Bilbao, ha realizado un llamamiento a través de redes sociales para una nueva manifestación en Santiago. El cartel, colgado en un perfil que solo cuenta con trece seguidores, hace un llamamiento para que la capital gallega «arda en llamas» y para que «sepan que damos más miedo que Barcelona, Madrid, París y Milán». Los servicios de inteligencia españoles continúan investigando quién está detras de estos hechos violentos, pero todavía no ha esclarecido el origen. Y tú, ¿crees que se está haciendo lo suficiente para frenar los crecientes disturbios en España promovidos por redes sociales?

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