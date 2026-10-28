Varapalo definitivo por el Prestige: la Corte Suprema británica valida que España indemnice a la aseguradora del petrolero
REDACCIÓN / LA VOZ
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La representación legal española en Londres no solo ya no podrá cobrar los 855 millones del seguro, sino que afronta tener que pagar una compensación millonaria aún no determinada28 oct 2026 . Actualizado a las 17:21 h.
«Un tercero no puede beneficiarse de las ventajas de un contrato sin asumir sus cargas». Con esta frase típica del mercantilismo británico empieza la sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido —equivalente al Tribunal