El Sindicato Labrego critica que la Xunta consolide con el Bono Coidado «un modelo de baixo custo e asistencialista»
GALICIA
La organización pide un «cambio de rumbo urxente» en la atención a la dependencia en Galicia29 oct 2026 . Actualizado a las 13:25 h.
Desde el Sindicato Labrego han pedido a la Consellería de Política Social «un cambio de rumbo urxente» en la atención a la dependencia. En un comunicado, critican cómo la Xunta ha convertido el Bono Coidado en la principal vía de atención, consolidando, según afirman, «un modelo de baixo custe e asistencialista» y «desmantelando os servizos profesionais». La organización muestra así su preocupación ante el anuncio realizado por la exconselleira Fabiola García, que avanzó que los presupuestos para el 2027 incluyen un aumento de casi cien millones de euros para esta prestación, alcanzando los 277,7 millones.
Justifican que esta decisión conlleva un modelo de cuidados «baseados en prestacións de baixa contía» y provoca una sobrecarga en las familias: «Coidar ten que ser unha elección, non unha condena. E hoxe en Galicia non o é: unha imposición do sistema ante a falta de recursos públicos». Política Social impulsó esta ayuda en el 2024 para facilitar la atención de las personas dependientes en su entorno, pudiendo ser atendidas por sus allegados. De forma universal, e independientemente del nivel de renta y grado de dependencia, se les concede una aportación económica de 5.000 euros al año.
El sindicato recalca que aunque la Xunta presentó el bono como una medida novedosa, la prestación económica está recogida en una ley estatal. «O que si é propio de Galicia é o uso masivo desta prestación, concibida legalmente como excepcional, ata convertela na principal vía de atención á dependencia», señalan. También afirman que hay más del doble de personas recibiendo una prestación económica por cuidar en casa que personas recibiendo el servicio profesional de ayuda en el hogar.
Sobre la preferencia de las personas dependientes y sus familias a recibir los cuidados en casa, la organización reclama «coidados de calidade e con apoios profesionais». Apunta también hacia el servicio de ayuda en el hogar, «que non chega ás persoas dependientes de grao 1, totalmente excluídas», y en el grado 2 las listas de espera son «moi importantes». En este contexto, aseguran que muchas familias acuden a la prestación económica «non por convencemento, senón porque o sistema pechou as outras portas». También censuran la «feminización da pobreza e a sobrecarga» que esta política provoca en las zonas rurales. «O que a Xunta chama Bono Coidado é, na práctica, a factura que pagan as mulleres do medio rural pola falta de servizos públicos. A dependencia non se resolve con cheques: resólvese con atención profesional, pública e de calidade, e con emprego no sector», señalan.