Pontón exige para las víctimas de Urda la reparación que no tuvieron las de Angrois

Lavandeira jr | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó este jueves en el Parlamento gallego una investigación hasta las últimas consecuencias, con rigor e independencia, sobre las causas del accidente ferroviario de Urda, para darles a las víctimas y a sus familias «a verdade, a xustiza e la reparación» que, advirtió, no tuvieron las del siniestro del Alvia en Angrois. Antes de participar en el minuto de silencio convocado en el Parlamento de Galicia, Pontón trasladó todo el apoyo y solidaridad del BNG a las víctimas de una tragedia que, dijo, «sobrecóllenos pola súa magnitude» dado el elevado número de personas cuyas vidas quedaron truncadas entre las vías del tren.

Un accidente, insistió la líder nacionalista, que en Galicia tiene un especial impacto, trece años después de la tragedia de Angrois, que dejó «unha pegada indeleble na sociedade galega» y que, para Pontón, enseñó que ante una tragedia de este tipo es imprescindible darles a las víctimas y a sus familias verdad, justicia y reparación.

«Con Angrois esa débeda moral nunca se saldou, porque nin o goberno do PP, primeiro, nin o do Partido Socialista, despois, permitiron que se saldase», añadió, para advertir en este punto que el mismo Feijoo que ahora dice que «España merece saber», siendo presidente de la Xunta «fixo todo o que estaba na súa man para evitalo».

Pontón recordó que Feijoo vetó hasta en cuatro ocasiones la creación en el Parlamento de Galicia de una comisión de investigación sobre el siniestro del 2013, contra la que el PP votó también en contra en tres ocasiones en el Congreso.

La portavoz nacional del BNG exigió además que se tomen las medidas necesarias para que nunca más volvamos a ver una tragedia de esta dimensión y para garantizar la seguridad cuando se circula en tren, y que se depuren responsabilidades «caiga quen caiga».

«Isto non vai nin dun ministro nin dun goberno, vai de garantir que teñamos infraestruturas seguras e que accidentes desta magnitude, cun custo en vidas humanas que é impagable, non se volvan repetir», concluyó.