Coger el tren justo después de otra tragedia en la alta velocidad: «Es imposible no recordar lo de Angrois»

Miguel Ascón

A los gallegos nos resulta difícil no sentir un escalofrío cuando salta la noticia de un accidente ferroviario. Y con más razón quienes usan habitualmente el tren para desplazarse por la comunidad. El trágico suceso de Toledo este miércoles hizo revivir a muchos de los usuarios el ocurrido en la línea entre Ourense y Santiago de Compostela en el año 2013, cuando fallecieron ochenta personas. «Cada vez que paso por la curva de Angrois, me acuerdo. No lo puedo evitar. Y ahora, con ese otro accidente, la verdad es que se le encoge a una el corazón», explicaba Laura Fernández este miércoles, cuando esperaba en la estación intermodal de la capital ourensana para subirse al Avant de las 14.25 horas hacia Santiago.

El tren iba casi lleno y, para entrar en él, había que esperar una larga cola que salía incluso de la terminal ourensana. Los viajeros utilizaban ese tiempo para hacer llamadas o consultar su teléfono móvil, pero reinaba un silencio extraño. El habitual bullicio del vestíbulo principal no lo era tanto ayer y el accidente de Toledo surgía en muchas de las conversaciones. «Da miedo porque parece que hay un descontrol total con los trenes. ¿Cómo es posible que le choque uno por detrás a otro en la misma vía y que nadie avise a tiempo?», se preguntaba Julio Hernández, compostelano que trabaja como monitor en un colegio ourensano.

El Avant previsto para las 14.25 horas salió finalmente de la estación Empalme de Ourense con unos diez minutos de retraso y, ya en los vagones, los viajeros seguían, en general, manteniendo silencio. «Nun día como o de hoxe, é algo máis introspectivo. O vagón e a propia estación están máis silenciosos. É quizais unha mostra, sen querelo ou sen buscalo, de respecto polo que aconteceu», explica Raquel Pérez, que vive en O Milladoiro y trabaja en Ourense, por lo que viaja a diario en el tren de alta velocidad en ida y vuelta desde Santiago. «Aínda que o de Toledo sexa algo que non está preto e que o vemos desde a distancia, ao final é algo ao que todo o mundo ten medo cando sobe nun tren, e hoxe seguramente entenderemos todos mellor os atrasos porque o imos achacar a que están revisando moito máis as cousas e que os maquinistas van ir con moito máis tino», decía Pérez, ya en su asiento en dirección a Compostela.

Viajeros antes de entrar en el tren de Ourense a Santiago de este miércoles MIGUEL ASCÓN

El viaje desde Ourense transcurrió con normalidad y, efectivamente, con más silencio del habitual, también al paso por la curva de Angrois donde ocurrió el fatal accidente del año 2013, con ochenta fallecidos, una herida que todavía sigue abierta para muchos gallegos y, especialmente, para quienes usan a diario el transporte ferroviario. «Aquello fue tremendo, porque yo vengo todos los días en el tren y entonces estaba de vacaciones, pero me impactó mucho. Siempre que paso por aquí me acuerdo, y hoy con más razón», relataba Andrés Fernández justo después de bajarse del Avant en la estación Daniel Castelao de la capital gallega.

Efectivamente, el tren llegó a su destino, aunque con un leve retraso, como ocurre casi cada día, y los viajeros pudieron seguir con sus vidas con cierta normalidad. Al llegar, en la terminal de Santiago de Compostela, la actividad era ayer la habitual, al menos aparentemente. Aunque también se percibía un silencio extraño, la sensación de inquietud no era la misma que en Ourense. Muchos turistas y peregrinos ni siquiera sabían todavía lo que había ocurrido en Toledo, aunque, al enterarse, mostraban primero su sorpresa y, después, su pesar por los fallecidos y los heridos.

Tras una breve espera en la intermodal compostelana, el siguiente tren hacia Ourense salía a las 15.39 horas, aunque las previsiones tampoco se cumplieron. En el anden número 5, los viajeros esperaban por la llegada del Avant con impaciencia, pero también con cierta preocupación, tal y como confesaba Iván Losada. Es ourensano, tiene 30 años y está haciendo prácticas laborales en Santiago, por lo que viaja a diario entre ambas ciudades: «La verdad es que es bastante inquietante, sobre todo porque estoy viendo que hay muchos retrasos y quiero pensar que es por tema de seguridad, porque se está revisando para mantener la seguridad en las vías».

Efectivamente, el tren que debía salir desde Compostela a las 15.39 horas no lo hizo hasta diez minutos más tarde. Los vagones, más llenos que a la ida, presentaban un escenario similar, con un silencio generalizado que no se rompió, salvo excepciones, hasta que el convoy hizo su llegada a Ourense. De nuevo, el paso por la curva de Angrois fue un momento clave. «Las noticias que se van viendo de lo que pasó en Toledo son horribles, y es imposible no recordar lo de aquí. Debería ser algo impensable, pero ves que vuelve a pasar una y otra vez, y ya da miedo subirse al tren. Pero no queda otra, tengo que volver a casa y al final nunca piensas que te vaya a pasar a ti, aunque ya no sabes qué pensar», contaba Isabel Pena, una de las viajeras que completaron el trayecto desde Santiago a la capital ourensana.