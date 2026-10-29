Edgar y Viktoria, el matrimonio de refugiados desalojado en Lugo con su bebé de ocho meses: «Lo estamos pasando peor aquí que luchando en el frente en Ucrania»

Edgar, con todos los documentos que entregaron al juzgado, junto a Viktoria, con el pequeño Axel en brazos Óscar Cela

Tras una vida repartida entre Brasil, Rusia, Ucrania y Portugal, Edgar y Viktoria han tocado fondo en Lugo. El matrimonio —ella ucraniana y él, brasileño— se ha quedado en la calle tras ser desalojados del hostal