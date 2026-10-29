Edgar y Viktoria, el matrimonio de refugiados desalojado en Lugo con su bebé de ocho meses: «Lo estamos pasando peor aquí que luchando en el frente en Ucrania»
LUGO / LA VOZ
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La pareja explica que vivía en un hostal a cambio de que él realizase trabajos para la gerente, que los echó acusándolos de estafa. Ellos entregaron al juzgado las pruebas que avalan su versión y piden un trabajo para el padre30 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tras una vida repartida entre Brasil, Rusia, Ucrania y Portugal, Edgar y Viktoria han tocado fondo en Lugo. El matrimonio —ella ucraniana y él, brasileño— se ha quedado en la calle tras ser desalojados del hostal