La policía y los comerciantes de Santiago, en alerta ante una convocatoria del grupo investigado por los disturbios de Barcelona

Coches ardiendo en los disturbios de Bilbao. H.Bilbao | EUROPAPRESS

La comisaría de la Policía Nacional de Santiago ya está al tanto de la amenaza y ya se han dado las órdenes oportunas para reforzar la seguridad el próximo sábado. Blocus, investigada por los graves disturbios que se produjeron en Barcelona, ha lanzado una convocatoria para «saquear y robar tiendas» en Santiago en la tarde del sábado, día 31. El cartel colgado en un perfil de una red social cita a los participantes a las 18 horas en la Praza Roxa y los anima a acudir disfrazados para que la ciudad «arda en llamas» y para que «sepan que damos más miedo que Barcelona, Madrid, París y Milán».

El llamamiento parte de un perfil que en estos momentos solo cuenta con trece seguidores, pero ha hecho saltar las alarmas entre los comerciantes locales, que no saben si se trata de una amenaza real o de un bulo.

La realidad es que el comunicado de Blocus invita a la preocupación porque sitúa como objetivo de los saqueos a todas las tiendas del centro comercial As Cancelas y el centro de la ciudad. «Que sepan que nosotros también nos unimos a la purga permanente», señala.

La red pide además a los participantes en la «quedada» acudir con «pistolas, machetes, bates de béisbol lo que queráis» y a llevar disfraz «negro a poder ser, la cara tapada con máscara o pasamontañas». Como «normas» hablan de «quemar contenedores, pegar a la policía, robar a la gente, quemar casas y establecimientos».