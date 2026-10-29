Así afecta la huelga de maquinistas de este jueves a los trenes gallegos

Un viajero en la estación de tren de Santiago, en foto de archivo PACO RODRÍGUEZ

La huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para este jueves, 29 de octubre, está afectando a distintos servicios ferroviarios con origen o destino en Galicia, entre ellos conexiones de alta velocidad y larga distancia entre Vigo y Madrid, así como trenes de media distancia entre varias ciudades gallegas.

En los servicios comerciales, el listado de Renfe señala como afectados un tren entre Madrid-Chamartín y Vigo-Urzaiz, con salida a las 08.26 horas y llegada a las 12.34, y otro en sentido contrario, que partirá de Vigo a las 13.37 y llegará a Madrid a las 17.37.

También figuran como afectados los cuatro servicios transfronterizos entre Vigo-Guixar y Valença do Minho: Vigo-Valença a las 08.58 y las 18.05 horas, y Valença-Vigo a las 11.00 y las 21.50. Asimismo, aparecen incluidos un tren Lugo-Ourense, con salida a las 18.30 y llegada a las 20.15, y otro Ourense-Lugo, que circularía entre las 20.55 y las 22.40 horas.

En los trenes de servicio público, el listado recoge varias conexiones afectadas entre Santiago de Compostela, Vigo-Guixar y Vilagarcía de Arousa. Desde Santiago, figuran como posibles afecciones por la huelga los servicios con destino a Vilagarcía de las 11.00 y las 19.34 horas, y los que tienen como destino Vigo a las 15.11, las 20.40 y las 22.10.

En sentido contrario, aparecen marcados los trenes Vigo-Santiago de las 06.48, las 17.08 y las 18.30, así como los Vilagarcía-Santiago de las 12.00 y las 20.42 horas.

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El eje A Coruña-Ferrol también registra alteraciones. Están señalados como afectados los trenes A Coruña-Ferrol de las 07.30, las 15.04 y las 18.32 horas, y los Ferrol-A Coruña de las 05.40, las 09.10, las 17.41 y las 20.36. A ellos se suman un servicio Monforte de Lemos-A Coruña, con salida a las 07.30, y otro A Coruña-Monforte, a las 19.35 horas.

Además, están incluidos en los listados del paro los trenes Ferrol-Ribadeo de las 10.45 y Ribadeo-Ferrol de las 15.00 horas; los servicios Ourense-Lugo de las 12.32 y Lugo-Ourense de las 14.41; y las conexiones O Carballiño-Ourense de las 07.50 y las 15.00, y Ourense-O Carballiño de las 14.30 y las 21.13.

La relación incluye también como afectados el tren Ponferrada-Ourense de las 06.15 horas y dos servicios con observación de autobús: Vigo-Guixar-Ponferrada, a las 13.45, y Ourense-Vigo-Guixar, a las 10.05.

Un paro de 24 horas con reivindicaciones sobre seguridad

El paro de 24 horas está convocado por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) y arrancó pasada la medianoche. El Semaf barajó ayer suspender la convocatoria tras el gravísimo siniestro de Urda, que deja al menos 68 muertos, pero finalmente decidió seguir adelante, dado que una de las principales reivindicaciones es precisamente que se cumplan todos los compromisos adquiridos en materia de seguridad ferroviaria que se negociaron tras el accidente de tren de Adamuz.

A la huelga están llamados unos seis mil trabajadores, los que componen el personal de conducción de todas las empresas del grupo Renfe. El sindicato justifica la convocatoria en el bloqueo administrativo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria, los protocolos ante emergencias meteorológicas, la contratación de nuevos maquinistas, la atención en arrollamientos y la fiabilidad del material rodante.

Renfe ha lamentado las molestias que la convocatoria pueda ocasionar a los viajeros y considera que las reivindicaciones de Semaf, relacionadas, entre otras cuestiones, con la normativa sobre tiempos de conducción y determinadas actuaciones de la Inspección de Trabajo, «exceden del ámbito de decisión de la compañía». La empresa sostiene que ha cumplido «íntegramente» los compromisos adquiridos en febrero para reforzar el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz.