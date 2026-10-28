El Sergas cuidará más la selección de los jefes de servicio de primaria al pedir a los candidatos un proyecto de gestión

Foto del centro de salud de Conxo, en Santiago, en una foto de archivo del mes de agosto PACO RODRÍGUEZ

Una de las medidas de la reforma de la atención primaria en el Sergas es dar mayor peso a los jefes de servicio para que tengan más autonomía y capacidad de gestión en los centros de salud. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, detalló en el Parlamento —durante la explicación de los presupuestos del 2027— que la ley de acompañamiento modifica el decreto de provisión de plazas del 2005 para mejorar esta selección de candidatos. A partir del próximo año, los licenciados sanitarios que opten a un puesto de jefatura de servicio o unidad de atención primaria deberán presentar un proyecto de gestión ajustado a la candidatura.

Esta modificación se introduce en los cargos de libre designación y dedicación parcial, ya que los jefes de servicio con dedicación exclusiva ya presentan un proyecto técnico que deben defender ante una comisión evaluadora. Con la reforma del decreto, las áreas sanitarias podrán exigir los mismos requisitos a quienes opten a este puesto en caso de que no se exija una jornada a tiempo completo, «a xerencia poderá, cando estea especialmente xustificado polas características do servizo ou unidade de atención primaria, requirirlles ás persoas candidatas que presenten un proxecto de xestión axustado aos requirimentos e contido mínimos que se establezan na convocatoria».

En la convocatoria se especificarán estos contenidos mínimos y en todo caso los facultativos que opten a una jefatura de servicio por libre designación tendrán que comprometerse a elaborar un plan local de salud y a presentar la bases para esa elaboración.

Otro de los cambios, que también persigue mejorar la gestión de los centros de salud, es quiénes se podrán presentar. La ley de acompañamiento introduce entre los requisitos de los aspirantes que deberán estar adscritos al servicio de primaria al que optan. Es decir, en los casos en los que se trate de un cargo de libre designación con dedicación parcial, tendrá que cubrirse el puesto con un profesional de la misma unidad. Si se trata de una dedicación exclusiva, «poderá designarse un profesional alleo á unidade ou servizo».

En la argumentación de esta ley de acompañamiento la Xunta defiende que la reforma del sistema de selección pretende mejorar la gestión, permitiendo a las gerencias que en la provisión por libre designación se requiera un proyecto ajustado a los requisitos y el compromiso de impulsar un plan local de salud, «con idéntico obxectivo, tamén se establece que a provisión das xefaturas de grupo ou equipo en servizos ou unidades de atención primaria, cando non esixan dedicación exclusiva, serán cubertas por unha persoa profesional adscrita a eles».

Hay que tener en cuenta que, con la reforma aprobada por la Xunta, los jefes de servicio asumen competencias como un mayor seguimiento de las nuevas agendas médicas y de la sobredemanda. Se trata de un refuerzo de las competencias en el que insisten desde Sanidade.

Podrán adaptar el tiempo que dedican a citas y a trámites

Actualmente, estos profesionales ya cuentan en su agenda con huecos disponibles para trabajar en funciones de dirección, coordinación y gestión, además de mantener su actividad como médicos. Una de las novedades del plan presentado hace unas semanas es que podrán adaptar esta agenda a las necesidades que tenga cada servicio.

Otra medida será implantar instrumentos para facilitar las tareas de gestión, como herramientas de información y gestión, o más capacidad para realizar un seguimiento de la actividad. «Non se trata simplemente de quitar horas de consulta, senón de darlles maior capacidade efectiva para liderar os seus equipos», concluyen desde el Sergas.