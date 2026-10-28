El Observatorio de Violencia de Género propone que el factor rural sea un indicador de riesgo

Sara Pérez Peral
sara pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Agentes de la Guardia Civil, en noviembre del 2024 en el lugar en el que encontraron el cuerpo sin vida de Estela Blach, de 36 años.
Agentes de la Guardia Civil, en noviembre del 2024 en el lugar en el que encontraron el cuerpo sin vida de Estela Blach, de 36 años. XOAN CARLOS GIL

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28 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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