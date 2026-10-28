El Observatorio de Violencia de Género propone que el factor rural sea un indicador de riesgo
REDACCIÓN / LA VOZ
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Cuestiona que las pulseras para los maltratadores sean eficaces en estas zonas por problemas de cobertura28 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En la violencia machista, el factor rural condiciona la forma en la que se produce, se denuncia y se protege institucionalmente, y por ello debería considerarse como un indicador de riesgo. Esa es la propuesta