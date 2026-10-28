El Observatorio de Violencia de Género propone que el factor rural sea un indicador de riesgo

Agentes de la Guardia Civil, en noviembre del 2024 en el lugar en el que encontraron el cuerpo sin vida de Estela Blach, de 36 años. XOAN CARLOS GIL

En la violencia machista, el factor rural condiciona la forma en la que se produce, se denuncia y se protege institucionalmente, y por ello debería considerarse como un indicador de riesgo. Esa es la propuesta