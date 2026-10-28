Los maquinistas van este jueves a la huelga preocupados por la seguridad ferroviaria

Viajeros en la estación de Santiago SANDRA ALONSO

El accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, con 43 muertos, causó una sensación de inseguridad entre los profesionales ferroviarios y los viajeros, una pérdida de confianza que fue recuperándose lentamente. En aquellas jornadas aciagas de enero los maquinistas perdieron a tres compañeros suyos: el conductor del Alvia accidentado en la línea Madrid-Sevilla, de 28 años, y otro maquinista que viajaba con su familia en ese mismo tren. A estas pérdidas hay que añadir el joven maquinista en prácticas que murió en el accidente de Gelida, en Cataluña, dos días después. El sindicato profesional, el Semaf, junto con otras centrales del sector ferroviario, convocó entonces tres jornadas de huelga en febrero. Estos paros se desactivaron con una negociación in extremis en la que el Ministerio de Transportes se comprometió a aceptar muchas de las demandas que reclamaban los profesionales, entre ellas tener una participación más activa en la seguridad de la infraestructura y del material rodante.

«Aquellos compromisos funcionaron, pero enseguida vimos que empezaban a decaer y que las reuniones no se convocaban», explican fuentes del Semaf en referencia a los grupos de trabajo creados con el ADIF para analizar los defectos en las vías, las limitaciones temporales de velocidad y las acciones de mantenimiento. «Presentábamos propuestas técnicas que no se tenían en cuenta. Había un desinterés que se encubría con la burocracia», añaden en el sindicato. Por tanto, tras unas negociaciones infructuosas, decidieron convocar la huelga para el día 29 por lo que consideran un «bloqueo administrativo» de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

Alertas meteorológicas

El asunto de la meteorología no es baladí en un momento en el que las danas, alimentadas por el cambio climático y el aumento de la temperatura del mar, golpean cada vez territorios más amplios, causando importantes daños en las infraestructuras y poniendo en riesgo la movilidad cotidiana. Uno de los objetivos principales del paro es implantar protocolos «reales y vinculantes» ante alertas meteorológicas y una normativa clara que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo, «garantizando que nunca se anteponga la urgencia por circular por encima de la seguridad». Desde Renfe aseguran que cuentan desde marzo con ese protocolo, «pero no se nos informó ni se negoció», alegan desde el Semaf. Tanto la operadora como el administrador ferroviario esgrimen un convenio con la Aemet para delimitar con precisión los sectores más afectados por las tormentas extremas, «pero nosotros lo que pedimos es un protocolo claro para interrumpir las circulaciones. No puede ser que se le diga a la gente que se quede en casa y, mientras, haya trenes circulando por las vías», defienden los representantes sindicales de los maquinistas.

Así las cosas, habrá que esperar hasta última hora de hoy para ver si las negociaciones fructifican y se desconvoca el paro, como sucedió en febrero. Aunque en este caso, la protesta hunde sus raíces en los incumplimientos de unos compromisos que sustentaron una desconvocatoria anterior. Por el momento, Transportes ya ha decretado los servicios mínimos. En los trenes de media distancia la cobertura asegurada del servicio se fija en el 65 %, mientras que en alta velocidad y larga distancia será del 73 %.