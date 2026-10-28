Investigan la desaparición de otros tres arousanos en relación con el cadáver que el mar arrojó a una playa de Muros

Serxio González Souto
Serxio González VILANOVA / LA VOZ

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Entre Ancoradoiro (Carnota), la playa en la que emergieron 17 garrafas de combustible, y O Galiñaceiro (Muros), donde fue hallado el cadáver de un vilanovés de 36 años, median 11,5 kilómetros, unas 6,2 millas náuticas
Entre Ancoradoiro (Carnota), la playa en la que emergieron 17 garrafas de combustible, y O Galiñaceiro (Muros), donde fue hallado el cadáver de un vilanovés de 36 años, median 11,5 kilómetros, unas 6,2 millas náuticas

Las unidades policiales exploran la conexión entre el hallazgo del cuerpo sin vida de un vilanovés de 36 años y del reguero de bidones de combustible a la deriva en el marco de dos alijos

28 oct 2026 . Actualizado a las 20:32 h.

El lunes por la tarde, el mar vomitaba 17 bidones de plástico, llenos en su mayor parte de gasolina, en la playa de Ancoradoiro, perteneciente al concello de Carnota. Más o menos al mismo tiempo,

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