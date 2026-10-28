Investigan la desaparición de otros tres arousanos en relación con el cadáver que el mar arrojó a una playa de Muros
VILANOVA / LA VOZ
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Las unidades policiales exploran la conexión entre el hallazgo del cuerpo sin vida de un vilanovés de 36 años y del reguero de bidones de combustible a la deriva en el marco de dos alijos28 oct 2026 . Actualizado a las 20:32 h.
El lunes por la tarde, el mar vomitaba 17 bidones de plástico, llenos en su mayor parte de gasolina, en la playa de Ancoradoiro, perteneciente al concello de Carnota. Más o menos al mismo tiempo,