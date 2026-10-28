Investigan la desaparición de otros tres arousanos en relación con el cadáver que el mar arrojó a una playa de Muros

Entre Ancoradoiro (Carnota), la playa en la que emergieron 17 garrafas de combustible, y O Galiñaceiro (Muros), donde fue hallado el cadáver de un vilanovés de 36 años, median 11,5 kilómetros, unas 6,2 millas náuticas

El lunes por la tarde, el mar vomitaba 17 bidones de plástico, llenos en su mayor parte de gasolina, en la playa de Ancoradoiro, perteneciente al concello de Carnota. Más o menos al mismo tiempo,