Incertidumbre y tensión mientras las caravanas empiezan a salir del cámping de Cabío

Una grúa ayudaba ayer a sacar una caravana del Cámping Ría de Arosa, en A Pobra. MARCOS CREO

El pasado fin de semana comenzaron a salir las primeras caravanas del Cámping Ría de Arosa I, ubicado junto a la playa de Cabío-A Lombiña, en A Pobra do Caramiñal. Tras el cierre y precinto