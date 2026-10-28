Incertidumbre y tensión mientras las caravanas empiezan a salir del cámping de Cabío

Sara Pardo
sara pardo RIBEIRA / LA VOZ

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Una grúa ayudaba ayer a sacar una caravana del Cámping Ría de Arosa, en A Pobra.
Una grúa ayudaba ayer a sacar una caravana del Cámping Ría de Arosa, en A Pobra. MARCOS CREO

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28 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El pasado fin de semana comenzaron a salir las primeras caravanas del Cámping Ría de Arosa I, ubicado junto a la playa de Cabío-A Lombiña, en A Pobra do Caramiñal. Tras el cierre y precinto

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