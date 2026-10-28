Incertidumbre y tensión mientras las caravanas empiezan a salir del cámping de Cabío
RIBEIRA / LA VOZ
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Más de medio centenar de campistas se organizan en una plataforma de afectados que exige respuestas a la Xunta y denuncia la mala gestión del desalojo28 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El pasado fin de semana comenzaron a salir las primeras caravanas del Cámping Ría de Arosa I, ubicado junto a la playa de Cabío-A Lombiña, en A Pobra do Caramiñal. Tras el cierre y precinto