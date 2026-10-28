A Coruña y Vigo crean las unidades docentes para descentralizar el grado de Medicina

El doctor Javier Toro, a la derecha en la imagen, ayer junto al rector de la UDC, Ricardo Cao, y a parte de los integrantes de la unidad docente de Medicina que se constituyó ayer en el Chuac. MARCOS MÍGUEZ

La descentralización del grado de Medicina dio este miércoles un paso decisivo al constituir oficialmente las unidades docentes que permitirán a la Universidade de Vigo y a la Universidade da Coruña impartir, en el curso 2028-29, toda la docencia de cuarto, quinto y sexto de Medicina, permitiendo a los estudiantes terminar la carrera sin tener que desplazarse a Santiago para ninguna de las partes de su formación. Esa será la última fase del acuerdo de descentralización alcanzado entre las universidades y la Xunta, que ya se aplica este año al permitir las prácticas clínicas de quinto —como ya venía ocurriendo con las de sexto— en los hospitales de Vigo y A Coruña.

«Isto é un paso relevante e o que fai é favorecer a formación dos nosos futuros médicos», celebró la vicerrectora de Oferta Académica de la UVigo, Esther Pillado, tras la puesta en marcha de la unidad docente. El órgano académico, constituido en el Chuvi, estará coordinado por la doctora Ana Concheiro, que tendrá que velar por el buen funcionamiento del organismo, encargado de organizar la docencia teórica y práctica y de garantizar una adecuada coordinación de los recursos docentes y asistenciales para impartir las enseñanzas en la universidad viguesa.

Bajo el paraguas de Concheiro, jefa de Pediatría del Chuvi y docente en la USC, estarán profesores contratados tanto por la Universidade de Santiago como por la UVigo, que inició un proceso para contratar a tres docentes que asumirán tres horas de clase cada uno. En esa institución, a mayores, hay 35 profesores asociados de ciencias de la salud.

Criterios de evaluación

Aparte de gestionar los recurosos humanos, que se gestionan de forma compartida entre la USC y las otras dos universidades, estas nuevas unidades tendrán que asegurarse de que los criterios académicos y de evaluación que se aplican en las diferentes asignaturas sean homogéneos y equivalentes en todos los centros y áreas donde se imparte el grado, articulando las enseñanzas y elaborando el plan de organización docente en estrecha coordinación con la USC, que mantendrá la batuta sobre los principios de cada asignatura.

El mismo papel que Ana Concheiro lo ejercerá en la Universidade da Coruña el catedrático y jefe de servicio de Reumatoloxía del Chuac Javier de Toro Santos, que fue designado coordinador de la unidad docente de la UDC.

Ese nuevo órgano, integrado por cuarenta profesionales sanitarios y académicos, tendrá las mismas funciones que en la UVigo. Durante su intervención en el Chuac, donde se celebró el acto de constitución de la unidad docente, Javier de Toro destacó el alto perfil profesional de los especialistas que conforman la unidad, y calificó esta etapa de «moi importante» para alcanzar nuevos logros mediante la cooperación entre la institución académica y la sanitaria.

La doctora Ana Concheiro asume la coordinación en la UVigo.

La unidad docente constituida trabajará codo con codo con el departamento de Medicina de la UDC que se creó el pasado mes de marzo con diez especialidades para dinamizar la descentralización, que arrancó este curso con la docencia clínica de quinto y con la previsión de implantar la totalidad de la docencia de quinto el próximo curso, incluyendo la parte teórica para la que los alumnos se tienen que desplazar, aún este curso, a la facultad de Santiago.

El proceso que permite ampliar las sedes donde se imparte el grado, no obstante, arrancó tibio este curso. Solo 76 estudiantes se distribuyeron entre Vigo y A Coruña, una cifra reducida si se tiene en cuenta que el documento firmado por los tres rectores y las consellerías de Sanidade y Educación recoge que el 50 % de los alumnos estudiarán en la capital gallega, y que la mitad restante se repartirán a partes iguales entre A Coruña y Vigo.