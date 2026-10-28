El acceso a internet de calidad avanza en Galicia, pero sigue resistiéndose en zonas rurales
REDACCIÓN / LA VOZ
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Ribeira de Piquín, Folgoso de Courel, Verea y Muras son los concellos que lideran la mejora de la cobertura en sus hogares29 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En Galicia todavía hay más de cien mil hogares de las zonas rurales que siguen sin tener acceso a una conexión de calidad. El porcentaje de viviendas con una cobertura de 100 megabits (91,6 %) sitúa