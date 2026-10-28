Los 71 bidones de fuel hallados en el mar sustentan la hipótesis de la presencia de un narcosubmarino

La Guardia Civil ha encontrado en 24 horas hasta 71 garrafas de combustible a la deriva en aguas de Galicia y existen sospechas de que la mitad, las de gasoil, iban destinadas a abastecer a un barco nodriza o un narcosubmarino que transporta un alijo de cocaína y que hace cinco días navegaba cerca de la costa del norte de Portugal y Galicia justo cuando lo sorprendió un temporal. Probablemente, alguna narcolancha tuvo que abortar la misión y las petacas cayeron al mar.

La corriente atlántica desperdigó decenas de bidones de plástico a la deriva desde Esposende, en el norte de Portugal, hasta la costa gallega. Hasta 49 bidones de 20 litros aparecieron el lunes a las seis de la madrugada en Rodeira, en Cangas, que contenían 960 litros de combustible, 560 de gasoil y 400 de gasolina. Otros 17 encallaron en una playa de Carnota y cinco más en Corrubedo, en Ribeira.

A estos hallazgos hay que sumar otros 1.500 litros decomisados en garrafas en una redada antinarcóticos en la noche del miércoles al jueves en Esposende. La investigación es dirigida por la UCO de la Guardia Civil en Madrid. La razón por la que las autoridades sospechan que una red de petaqueros —como se denomina a los gasolineros clandestinos de los narcos— iba a abastecer a un barco nodriza o un narcosubmarino es porque estas embarcaciones grandes usan gasoil y los bidones van mezclados con otros de gasolina, necesaria para alimentar los motores fueraborda de las narcolanchas.

Cada motor de una planeadora rápida consume cerca de 100 litros de gasolina a la hora, por lo que los 400 litros hallados en Cangas solo darían para cubrir una hora de navegación de ida y vuelta. Por lo general, una misión de transbordo de droga en alta mar en una semirrígida de alta velocidad de cuatro o cinco motores requiere 3.000 o 4.000 litros de gasolina.

El resto de los bidones, que son de gasoil, serían para abastecer la embarcación nodriza. Por otra parte, un narcosubmarino que cruzase el Atlántico en tres semanas necesitaría, al menos, 20.000 litros de gasoil para cubrir la travesía de ida.

La Guardia Civil no descarta que se produjese un accidente marítimo que volcase los bidones al mar, pero no se tiene noticia de ningún naufragio de tal calibre en aguas gallegas. La red en tierra de los petaqueros también contaría con una narcogasolinera en territorio de Portugal o Galicia, una nave clandestina donde los colaboradores almacenarían el combustible. Unos ayudantes rellenan discretamente las garrafas de 20 litros en estaciones de servicio pagando con billetes de 50 euros y se quedan diez de comisión.

Todas esas garrafas se trasladan en furgonetas a la costa y se cargan en lanchas rápidas que abastecen en alta mar a un barco o a un semisumergible. Los narcos pagan bien este servicio de repostaje. Previsiblemente, ese era el plan que tenían los lancheros de Esposende cuando fueron descubiertos. Las autoridades están detectando cada vez con mayor frecuencia este tipo de naves en la costa.